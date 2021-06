Joan Mir habla en profundidad del desarrollo de Suzuki

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir, además de estar en la rueda de prensa oficial del campeonato mantuvo además otra reunión con la prensa. Ahí tuvimos la oportunidad de preguntar al mallorquín por el desarrollo de la moto.

Desde MotoRaceNation le lanzamos la pregunta de la línea de desarrollo de la moto. Dado que la Suzuki y su estilo natural, más agresivo, no son del todo compatibles podría ser que Joan Mir empezase a pedir cambios en la naturaleza de la moto que se acercasen más cómo es él pilotando.

La respuesta fue sorprendente, “yo me siento cómodo siendo agresivo, pero no quiere decir que sea la manera de ir rápido con una MotoGP“. Más tarde añadía que “No he probado nunca una MotoGP que me permita en MotoGP ir así (frenar fuerte y de pilotaje agresivo), y no sé si es lo correcto o simplemente ahora las motos se llevan así“.

Pero como la conversación se ha parecido más a una entrevista que a una rueda de prensa, a continuación podéis encontrar todas sus respuestas y razonamientos.

“Yo me siento cómodo siendo agresivo, pero no quiere decir que sea la manera de ir rápido con una MotoGP. Tener la habilidad de ser agresivo es una virtud, para circunstancias en que la moto se te mueve como a final de carrera. Sales de esa situación mejor que si eres más fino.

No creo que tengamos que hacer una moto más agresiva porque perderíamos el encanto que tiene Suzuki y ese carácter dócil que tiene y que hace que esta moto funcione.

Lo que sí que tenemos que hacer es apretar para intentar mejorar en esas áreas y hacer una moto más rápida. ¿Qué nos falta para estar en la segunda fila? dos décimas, y si podemos mejorar un poquito la velocidad, ganar un poquito más de giro y un poquito más de agarre igual hace que estemos más adelante.

Creo que van por aquí los tiros, no creo que haya que hacer un cambio y pedir a Suzuki una moto más agresiva porque no tendría sentido.

No considero que lo debamos hacer, porque confío en la forma que tiene funcionar que tiene Suzuki y creo que la manera es esta.

Tiene sentido toda esta pregunta que me has hecho, pero no creo que lo tengamos que hacer porque tendríamos una moto más loca pero igual al final no la haríamos tan efectiva como es ahora mismo.

No he probado nunca una MotoGP que me permita en MotoGP ir así (frenar fuerte y de pilotaje agresivo), y no sé si es lo correcto o simplemente ahora las motos se llevan así.

¿Cuándo he empezado a ir rápido yo en MotoGP? cuando me he adaptado a la moto, no cuando la moto se ha adaptado a mí. No sé si hacemos una moto y nos volvemos locos para que se adapte a mi manera será más efectiva, no lo sé.

De momento no nos va mal, si mejoramos pequeñas cosas, la potencia del motor, todo esto lo voy a poder yo aguantar y me irá mejor. Creo que tenemos que tirar por aquí, por apretar para que se trabaje bien y se haga un buen paquete“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: