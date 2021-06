Joan Mir con problemas “Que no esté Rins me perjudica”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir terminó el primer día de entrenamientos del Gran Premio de Cataluña muy alejado de las plazas delanteras.

A pesar de que se ha sentido fuerte para haber sido el primer día, un problema en el tren delantero cuando ha instalado el neumático blando le ha impedido estar bien clasificado al final del día.

“No he podido mejorar mi tiempo por problema en el tren delantero” ya era tanto que no podía acercarse a los tiempos que estaba haciendo con goma usada.

“Que no esté Rins me perjudica en este caso, porque no podemos comparar con otra moto para encontrar el origen del problema. Es muy importante tener a Alex en la otra parte del box porque los dos apretamos y hacemos subir el nivel de cada uno. si tenemos un problema es fácil hacer la comparativa para el equipo y confirmar el setting que llevamos o qué ha podido fallar. Nos falta información“.

Además de decir que no sabe aún cuál es el origen del problema, ha dicho que la clave de la carrera será el control del gas para poder conservar el neumático trasero.

Según dijo, “las gomas caen mucho y por eso todos los pilotos hemos probado diferentes opciones para ver cuál es la mejor opción para el final de carrera. La blanda no la he podido probar bien por los problemas, pero la media y la dura me van bien y no me preocupa el ritmo“.

