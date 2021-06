Marc Márquez: “Las mejores 7 vueltas del año”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez ha sumado una nueva caída en la carrera del Gran Premio de Catalunya de MotoGP en el día en que Miguel Oliveira se ha llevado la victoria en la categoría reina. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

A diferencia de las carreras anteriores, el 93 ha afrontado su Gran Premio de casa al ataque, sin dosificar sus esfuerzos y tratando de atacar tanto como le ha sido posible. “Hoy he disfrutado. He apretado. He sido Marc. Para mí han sido las mejores siete vueltas del año. Cuando estaba en la parrilla he pensado que era el momento de asumir riesgos. No importa donde estamos, no importa de donde vengo. No me importa lo que otra gente pueda decir. Creía que era el día de asumir riesgos” reconocía ante los periodistas al terminar la carrera.

Precisamente comenzar la carrera apretando tanto desde el principio respondía a una estrategia encaminada a ganar todas las posiciones posibles al inicio e intentar mantenerse con el grupo posteriormente. “He apretado en el inicio de la carrera, he hecho algunos adelantamientos y luego cuando todo el mundo ha cogido ritmo ya no estábamos en nuestro sitio, pero sabía que habrían 3 o 4 vueltas críticas ahí, cuando rodaban en 1:40 bajo, que no era mi ritmo, que si aguantaba esas tres vueltas podría mantenerme toda la carrera con ellos. Pero en esas tres vueltas he tomado muchos riesgos” comentaba en la rueda de prensa.

En cuanto a la caída, el piloto de Cervera ha explicado que el problema viene de intentar recuperar en las frenadas todo lo que pierde en aceleración: “Iba detrás de Aleix. He perdido mucho en el segundo parcial en las aceleraciones de las curvas tres y cuatro, luego he perdido un poco más en la salida de la cinco, he perdido otro poco en la aceleración de la nueve y luego he intentado recuperarlo en la frenada. Es cierto que he hecho una frenada súper loca porque Viñales estaba detrás de mí y ha frenado más tarde aún, pero el es capaz de detener la moto y yo no. He perdido la rueda delantera y me he caído”.

Respecto a la suma de caídas en carrera, Marc ha destacado la diferencia que representa en comparación a como afrontaba los Grandes Premios antes de su lesión: “En estas dos últimas carreras he hecho lo contrario que en 2019. No me he caído en los entrenamientos, pero luego en la carrera asuma más riesgos y no sé donde está el límite. Pero es la estrategia. Es cierto que no está funcionando de momento, pero intentaremos cambiarlo en el futuro”.

Como punto positivo, el piloto español ha remarcado la mejoría en las sensaciones físicas que ha experimentado en su Gran Premio de casa y que le ha llevado a afrontar la carrera de una forma más agresiva: “Este fin de semana en general no he notado tantas limitaciones físicas. En Mugello había dolor, pero aquí solo he tenido molestias, no me limitaba tanto físicamente. Hoy he disfrutado esas primeras siete vueltas. Ha terminado demasiado pronto, pero al menos han salido”.

Mirando hacia el futuro, el de Cervera ha puesto el acento en la importancia del test que realizarán este mismo lunes post carrera en el circuito de Montmeló, dado que su tarea más importante es intentar mejorar las carencias que sufre ahora mismo la Honda: “Para nosotros es mucho más importante el test de mañana que la carrera de hoy. Lo estábamos hablando. Mañana es el día. Necesitamos probar algunas cosas en la moto para entender. No seremos medio segundo más rápidos, pero podremos entender las cosas para el futuro”.

En cuanto al próximo Gran Premio, talismán para Marc Márquez donde ha ganado en todas las carreras que ha disputado desde 2010, el piloto catalán se ha mostrado resignado a aceptar que la racha se rompa en este 2021: “Veremos que pasa en Alemania. A priori tendría que sufrir menos porque es todo a izquierdas y eso me va a ayudar. Pero si seguimos teniendo los mismo problemas que hemos tenido en este circuito, poca cosa podremos hacer. Veremos si al menos podemos estar un poco más adelante […] En Alemania estoy preparado psicológicamente para no ganar, estoy preparado psicológicamente si me vuelvo a caer porque sé donde estoy. No hay que dejarse llevar por la ilusión y hay que ser realista en todo momento de donde estás”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: