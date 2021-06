Marc Márquez: “La situación no es tan mala como parece”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez ha terminado la clasificación del Gran Premio de Catalunya de MotoGP desde la décimo tercera posición de la parrilla después de haberse quedado a las puertas de pasar a la Q2. [Puedes ver los resultados de la clasificación [AQUÍ]

El piloto de Cervera tampoco ha querido dramatizar el hecho de no pasar la Q2, ya que la diferencia entre los últimos de la Q2 y el primero de la Q1 que no pasa a la Q2, como es su caso, tampoco es decisiva. “No estoy muy decepcionado por no haber podido pasado a la Q2, porque no cambia mucho empezar el 11 o el 13. Como en Mugello, que pasé a la Q2 pero arranqué la carrera el 12. Al final es lo mismo” comentaba en la rueda de prensa.

En su intento de pasar a la Q2, tanto Marc Márquez como Pol Espargaró han aprovechado la rueda de Jack Miller para intentar mejorar su vuelta y se ha visto al 93 intercambiar unos gestos de dinero con el australiano que ha explicado de la siguiente manera. “Ayer bromeaba con Jack Miller en la Clinica Mobile porque yo estaba el 15 y él me decía -¿Cuánto? ¿Cuánto me pagas?- Y hoy era el momento. Todos los pilotos Honda estábamos esperando una rueda y esa rueda era la del más rápido, que era Miller […] Me alegro por él, que finalmente ha sido segundo en la Q2” explicaba en respuesta a los periodistas.

En cuanto a los motivos de luchar por posiciones tan retrasadas, el de HRC ha explicado que el foco de los problemas de todos los pilotos Honda se encuentra en la capacidad de hacer trabajar el neumático trasero: “Estamos intentando entender el por qué. Por qué nos está costando sacar provecho de esta carcasa del Michelin trasero. Por qué los otros fabricantes consiguen sacarle provecho y nosotros no. Por qué cuando la probamos en 2019 éramos capaces de sacar un extra y nos iba mejor como están haciendo ahora todos los fabricantes y ahora no podemos. Estamos intentado entender todas estas cosas”.

También ha querido puntualizar que su propio estado de forma física es otro motivo que le impide colaborar todo lo que le gustaría en la búsqueda de soluciones: “A parte de todas esas cosas yo tampoco estoy ayudando a la situación de la moto. Yo tampoco es que esté muy fino, es que esté muy bien pilotando. Empiezo ahora a entender las cosas ya, soy capaz de decir en esta dirección o la otra. Pero hay puntos del circuito que estoy perdiendo yo, a nivel de pilotaje. Pero está claro que estamos en un momento difícil, intentando entender qué nos pasa porque no es normal que todos los pilotos de Honda nos quejemos de lo mismo. Pero HRC está trabajando para darnos soluciones de cara al futuro”.

En cuanto a la posibilidad de que Honda pueda tener concesiones el año que viene por no haber conseguido ningún podio en la presente temporada, el piloto catalán se ha mostrado convencido de que no sucederá: “Espero que no tengamos las concesiones el año que viene, porque eso significará que este año hemos tenido un podio y tal vez una victoria. En cualquier caso está claro que ahora estamos en un momento complicado y cualquier ventaja que pudiésemos tener para el futuro sería bueno para nosotros, pero no creo que eso suceda. Si soy sincero creo que conseguiremos podios antes de que acabe la temporada”.

Además, Marc ha querido matizar que la situación actual se debe también a los circuitos en los que se está rodando la semana pasada y esta, que son circuitos que poco les favorecen y eso hace que el bache en el que andan metidos sea más profundo. “No podemos tampoco olvidar que estamos en dos circuitos, tanto en Mugello como en Cataluña, que ya llegando en momentos álgidos como en 2019, que llegué en un gran momento de forma, son dos circuitos que sufrimos siempre. La situación es mala, pero tenemos que seguir evolucionando ya que creo que no es tan mala como parece” sentenciaba el 93.

