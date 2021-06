Maverick Viñales: “Estoy saliendo como un avión”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Maverick Viñales arrancará en la carrera del Gran Premio de Cataluña de MotoGP desde la sexta posición de la parrilla en el que puede considerar su Gran Premio de casa. [Puedes consultar el resultado de la clasificación AQUÍ]

El piloto de Roses ha empezado así su primer fin de semana con Silvano Galbusera como técnico de su garaje, lo cual ha influido mucho en la dinámica de trabajo que ha tenido en los entrenamientos de este Gran Premio. “Con Silvano hemos probado muchas motos distintas por un motivo. Tenemos que encontrar un buen compromiso. A lo mejor una moto tiene un tren delantero muy bueno, otra es mejor en el trasero. Necesitamos probar todas estas cosas porque tenemos que completar una moto. Es como si empezáramos desde cero”, reconocía ante las preguntas de los periodistas.

De cara a la carrera, el 12 se muestra confiado de poder tener una buena actuación ya que cree que el ritmo que ha podido desarrollar durante los entrenamientos será competitivo. “Tenemos un buen ritmo con el medio-medio. El blando delantero ha sido demasiado blando en el FP3. Pero tenemos un buen ritmo y he conseguido rodar en 1:39 medio, que es un buen ritmo. Desde luego durante la tarde hemos probado el duro, pero no me ha gustado mucho. Deslizaba demasiado pronto en las curvas y entonces perdía toda la velocidad de paso por curva, así que nuestra pción es el medio-medio e intentaremos llegar al final de carrera con un buen ritmo”, declaraba en la rueda de prensa.

Con la elección de neumáticos clara, el piloto de Yamaha ha querido destacar la importancia que tendrá el desgaste de los neumáticos durante la carrera, ya que en Montmeló la bajada de rendimiento de las gomas es mucho más acusada que en otros circuitos por lo que será determinante de cara a la carrera: “Las gomas bajan mucho. A partir de la vuelta 10 bajan una barbaridad, entonces ahí entrará en juego quien cuide más el neumático, quien sea más suave. Ya veremos. Es complicado pero tenemos una buena oportunidad. Tengo ganas”.

Otro motivo para el optimismo para Maverick es la mejora que ha hecho a la hora de arrancar desde parado. Ya se mostró muy satisfecho con el dispositivo de salida en ambos ejes de la moto en la anterior carrera de Mugello y las pruebas que ha hecho en Montmeló parecen prometedoras: “Este fin de semana estoy saliendo como un avión. He hecho tres récords seguidos de salidas. Estoy contento. Estoy entusiasmado de estar en la salida. Tengo ganas de adelantar posiciones e intentar llegar aí segundo o tercero en la segunda curva”.

