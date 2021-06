Miguel Oliveira, vencedor en Montmeló: “Quartararo debió ser descalificado”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Con una bandera de Portugal sobre sus piernas compareció Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory) a la rueda de prensa del Gran Premio de Catalunya que ha vencido el portugués, que da a KTM el segundo podio y sobre todo, la primera y esperada victoria de KTM en 2021, una victoria que según el portugués ha sido más difícil que otras: “resultaba muy difícil gestionarlo todo hoy, el grip, el agarre, la presión… quizá ésta victoria ha sido mejor que otras porque en Portimao o Spielberg iba más natural, más fluido que aquí“.

“Me sentía capaz de gestionar los neumáticos y no cometer errores, creo que ésta ha sido la clave para finalizar una carrera que ha sido muy dura para todos, pero para mí aún más dura porque montaba el neumático duro delantero, en las últimas diez vueltas me ha costado no caerme“.

Para Oliveira no ha supuesto una sorpresa el ritmo y dominio que han mostrado en el Circuit de Montmeló, ha sido más bien que Fabio Quartararo no haya conseguido escaparse: “esperábamos que Fabio fuera más rápido, no tenía tanto guardado como creíamos. Cuando he visto que tenía la oportunidad de molestarle lo he hecho“.

¿Las evoluciones de chasis que ha traído KTM funcionan?: “me gustaría contestar que sí, pero tampoco me siento lo suficientemente cómodo con la moto como para decir que es así. Cada circuito tiene sus particularidades y hay que controlar un montón de detalles en cada uno de ellos, aparte de clasificar bien. Pero por el momento, la moto parece que está funcionando bien en todos los circuitos, incluso en algunos difíciles para nosotros como Mugello, esperamos seguir así en el resto“.

“Todo el mundo en KTM hace lo máximo para atajar los problemas que hemos tenido, han sido capaces de estar pendientes de lo que necesitábamos y ahora tenemos una moto estable, un paquete técnico que se adecua a la mayoría de los circuitos y la moto ya no es una bestia indomable como en 2019. Tenemos un gran paquete técnico y un gran grupo personal en el que entran los cuatro pilotos que estamos en pista y que aportamos mucha información a la fábrica. Nuestro margen de mejora es el que es y hay que seguir trabajando en él“.

“Ya veremos dónde acabamos, pero con el inicio de temporada que hemos tenido y a estas alturas del Campeonato aún es pronto para pensar en resultados finales“.

Contrato con KTM: “El jueves ya comenté que tengo un contrato por dos años y estoy contento, lo tengo cerrado hasta la próxima temporada y sólo Marc y Brad tienen un contrato a largo plazo, Marc es multicampeón y KTM confía mucho en Brad a largo plazo. No necesito que me den un contrato a tres años para sentir la confianza de KTM en mí…”

Oliveira también fue preguntado por la situación en la que Quartararo se vio envuelto, con su mono abierto y la no reacción de Dirección de Carrera “cuando es una cuestión de la seguridad personal del piloto es Dirección de Carrera quien tiene que tomar una decisión. Si se ha visto que no se podía cerrar el mono como se ha visto, por la seguridad del piloto Dirección de Carrera debería haberle mostrado bandera negra“.

