Valentino Rossi: “Es algo que tenemos que entender”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Valentino Rossi ha sufrido una caída en la curva 10 de la carrera del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, por lo que no ha podido terminar esta séptima prueba de la temporada. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

El 46 tenía muy buenas perspectivas para la carrera catalana después de haber experimentado una mejora notable durante las sesiones de entrenamientos el sábado que le llevaron a pasar de forma directa a la Q2 y a mantener ritmos bastante competitivos durante varias tiradas largas.

Sin embargo, nada más empezar la carrera, el de Tavullia ha perdido muchas posiciones y no se ha podido recuperar en ningún momento. “Estoy muy decepcionado de cómo me ha ido hoy la carrera, porque esperábamos poder tener una buena carrera. Nos lo esperábamos porque ayer por la mañana en la FP3 fuimos bien, fuimos rápidos en incluso en la FP4 habíamos probado el neumático duro y nos sentimos bien. Incluso esta mañana nos hemos encontrado bien y el ritmo no era malo, así que lo hemos montado para la carrera”, declaraba resignado ante los periodistas.

El problema sufrido por Valentino ha sido recurrente a lo largo de la temporada al perder agarre en el neumático trasero. “El problema es que en carrera desde el principio no he tenido agarre atrás y eso nos ha dado muchos problemas en aceleración y en frenada. El problema es que cuando el neumático no funciona de esta manera comienza a vibrar. Esperaba hacerlo mucho mejor” explicaba el piloto del Petronas Yamaha.

Resignado y decepcionado ante las buenas expectativas que tenía para el Gran Premio, Rossi quiere centrar ahora su esfuerzos en dedicar el lunes de entrenamientos en el mismo circuito a tratar de entender el por qué de esas bajadas de rendimiento tan repentinas: “Es una lástima muy grande y es algo que tenemos que entender. Mañana tenemos un día de test aquí así que probaremos el neumático medio para poder comparar sensaciones, así como otras cosas que también probaremos”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: