Valentino Rossi: “Lo mejor ha sido convertirme en un icono. No sé si disfrutaré MotoGP sin pilotar” Video homenaje de la afición

Si hay algún protagonista en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana es, sin duda, Valentino Rossi. El Gran Premio que marcará la despedida de Valentino como piloto ha comenzado con un acto en el que Rossi fue descubriendo primero un mural una a una las 9 motos con la que Rossi se ha proclamado Campeón del Mundo, curiosamente, demostrando especial cariño por la Honda NSR 500 con la que consiguió su primer título en la categoría reina y el último de la era de dos tiempos: “Salvo las Honda, tengo todas las motos en mi casa, las Aprilia, las Yamaha… ¡de hecho la Yamaha de 2004 está en mi dormitorio! y cuando me despierto la veo cada mañana, pero verlas todas juntas ha sido increíble porque te das cuenta de la gran trayectoria desde la primera a la última (…) he hablado con Alberto Puig sobre la posibilidad de tener las Honda en casa, sobre todo la 500 ¡porque es mía!. Es la moto que Honda me iba a dar y hasta tengo el sitio para ella pero la moto nunca llegó, espero que Honda cambie de opinión, estará intacta, con la temperatura adecuada y en un lugar de honor“.

Posteriormente Valentino Rossi ofreció una Rueda de prensa en la que atendió largo y tendido a todos los medios presentes en los que evitó la emotividad, mostrándose muy tranquilo y seguro dando una normalidad inusitada a uno de los momentos más extraordinarios que pueda vivir MotoGP en estos momentos: “Esta ha sido una temporada muy particular, especialmente después de haber anunciado que ésta de Valencia sería mi última carrera… y voy a intentar normalizarlo todo lo máximo posible pero no es posible: es una gran emoción y haber visto todas las motos juntas y ver a todos los pilotos juntos aquí es una gran sensación… (recupera el modo piloto) vamos a intentar hacerlo bien este fin de semana y esperar que las condiciones climáticas sean buenas“.

“Desde que anuncié mi retirada en Austria recibí muchos mensajes de apoyo, especialmente de muchos pilotos y rivales de ahora y antes. Siempre imaginé que llegaría esta rueda de prensa y mejor en Valencia porque es un lugar “no especial” pero no deja de ser una sensación muy extraña la que tengo y trato de actuar con normalidad. Valencia es especial porque significa vacaciones, todo el mundo está contento de volver a casa… y también piensas que a partir del lunes todo será distinto. Trato de no pensar mucho en eso porque seguiré compitiendo en automovilismo (…) La vida cambiará en marzo, cuando vea a estos chicos preparar la temporada 2022 y yo no esté“.

“Lo más positivo de mi carrera es que muchísima gente se ha animado a seguir a MotoGP para seguir mi carrera, este deporte ha ganado en volumen y fama en Italia y todo el Mundo. Durante mi carrera me he convertido en una especie de icono y esto es lo mejor que he cosechado en mi carrera“.

“Es un placer tener aquí a todos mis rivales de MotoGP (Nota, Marc Márquez no estaba por lesión) y otros de otras temporadas, es una gran señal y me hace muy feliz, esta señal es mejor que los nueve títulos“.

Gradas amarillas aún sin Rossi: “Creo que esto seguirá durante los próximos años, no será lo mismo pero hay muchos aficionados con las gorras amarillas, con el VR46 y esto es bueno para mí y para el VR46, es bueno para el deporte que los fans acudan aunque no esté yo. En cualquier caso, vendré a algunas carreras con nuestro equipo apoyando, como siempre, a nuestros pilotos de la Academia. Será diferente seguro, tampoco sé cómo me voy a sentir estando aquí sin poder pilotar, no sé si disfrutaré“.

La suma de los números de la fecha de su retirada suman 46: “no fue fácil convencer a Dios de que hiciera este tejemaneje” bromea.

“He luchado mucho por el décimo, he podido competir a mucho nivel desde el 2009 que fue mi último campeonato hace un mundo. Me hubiese hecho muy feliz si hubiera ganado el décimo en 2015 por haber extendido mi tiempo como Campeón del Mundo y por resultar un número redondo, pero lo cierto es que el 9 lleva mucho tiempo siendo uno de mis favoritos: tengo 89 victorias en MotoGP, 199 podios… ¡es como la maldición del 9!. Cuando conseguí mi podio en Jerez 2020 y vi que era el 119 me dije ¿a qué es el último? Quería llegar al 200 pero tampoco me puedo quejar (…) En el 2012 tenía serías dudas sobre si continuar o no, no me sentía rápido para seguir pero he conseguido continuar diez años más“.

“Desde Austria he podido entender mejor qué significo para el motociclismo. Antes, cuando repasaba mi carrera en MotoGP lo hacía desde mi punto de vista, en una visión de túnel que no te deja ver mucho más y que todos los pilotos tienen. Es muy díficil dar un paso atrás, coger perspectiva y ver todo lo que has conseguido, y es que está concentrado en tu carrera, en este parcial, en la otra curva, en recuperar una posición… Ahora es una gran sensación entender desde un poquito más fuera todo lo que he conseguido, me siento contento y orgulloso de lo conseguido (…) No tengo ningún sueño en particular, mi sueño era ser Campeón de MotoGP, y lo he conseguido”.

“Tener rivalidad en cualquier deporte, y sobre todo en MotoGP, no es algo que sea plato de buen gusto pero es necesario para sobrepasar tus límites y encontrar cosas dentro de tí que no sabías que tenías y que te permiten mejorar. He tenido grandes rivales durante toda mi carrera y he disfrutado mucho, sobre todo en la primera parte que ganaba más. Diría que Biaggi es un gran rival, en parte porque también era italiano y se formó un ambiente especial. Stoner, Lorenzo, Márquez al final… La rivalidad es algo que guardas como algo especial mirando hacia atrás”.

Posteriormente, Rossi atendió en directo a unos escogidos aficionados de todo el mundo y se presentó un video que MotoGP ha realizado a partir de los clips que los aficionados han aportado, único momento en el que Rossi ha mostrado conatos de emoción en su rostro para terminar pidiendo una foto junto a todos los pilotos de MotoGP presente y terminar fotografiándose junto a Carmelo Ezpeleta y su hijo Carlos, quizá la imagen con mayor significado de cara al futuro inmediato del Campeonato.

