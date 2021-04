Álex Rins: “Todo dependerá de lo que haga Viñales”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Rins ha terminado la clasificación del Gran Premio de Doha de MotoGP en octava posición, lo que le permitirá comenzar la carrera una plaza más avanzado que el pasado Gran Premio de Qatar. (Puedes consultar el resultado de la clasificación del Gran Premio de Doha AQUÍ)

Rins ha sido de los pilotos que más ha rodado durante la complicada sesión de FP3, con mucho viento y gran cantidad de polvo que reducía la visibilidad. “Hoy ha sido un día un poco duro por la arena y el viento, no ha sido nada fácil. Hemos dado bastantes vueltas con el viento en el FP3 para probar unas cosas que teníamos para el viento y la verdad es que ha funcionado bastante bien” reconocía ante la pregunta de los periodistas.

En cuanto al tiempo de vuelta rápido conseguido en la clasificación, el español ha acusado ciertas dificultades que no le han permitido rodar lo rápido que se esperaba, aunque se ha mostrado contento de mejorar una plaza la salida de la anterior carrera: “En el qualifying me ha costado mucho encontrar tracción en el neumático. No tenía las mismas sensaciones que la semana pasada. Yo creo que por eso no he mejorado el tiempo dela semana pasada, pero mirando el lado positivo hemos mejorado una posición ya que salimos octavos”.

Para la estrategia de carrera, el 42 ha descartado tratar de ralentizar la carrera como en el pasado había hecho Dovizioso en Catar de forma exitosa para gestionar el desgaste de los neumáticos. “A nosotros, e incluyo a Joan Mir sin que esté aquí, nos es muy complicado hacer una carrera lenta parando al grupo, por el déficit que tenemos de velocidad punta. La carrera que me planteo es recuperar posiciones la primera vuelta y a partir de ahí ver donde estoy. Si vale la pena quedarse detrás de las Ducati viendo como reaccionan y salvando un poco de neumáticos o tirar. Todo dependerá de lo que haga Maverick. Creo que nuestro ritmo es parecido al suyo así que dependiendo de lo que haga él, haremos nosotros” declaraba en la rueda de prensa.

Así sus planes para la carrera se basan en cerrar las distancia con los primeros lo antes posible y responder al ritmo de carrera que hagan. Su preocupación se centra más en las Yamaha que en las Ducati: “Me veo bien. Muy similar a la parrilla de salida de la semana pasada. Tendremos que ver qué viento hace porque puede afectar a las Ducati más que la semana pasada. Tengo fe en que haré una buena salida. A ver si Maverick hace también una buena salida y busca escaparse desde el principio. Es complicado hacer ahora una estrategia. Yo tengo un buen ritmo, aunque en el FP4 me ha faltado. He estado probando el neumático medio trasero y no nos ha ido nada bien”.

Recordando que la semana anterior no pudo luchar durante la última fase de la carrera, el piloto catalán espera una carrera similar en la que la dosificación del desgaste de las gomas volverá a ser un factor fundamental para tener opciones de luchar por las primeras posiciones: “Seguramente sea una carrera igual de complicada que la semana pasada con un ritmo bastante rápido, así que habrá que gestionar muy bien los neumáticos para tratar de llegar a final de carrera con un poco más de goma”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: