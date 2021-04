Joan Mir: “Entiendo que Miller está enfadado con su rendimiento”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

“Cabreado y ya está”. Así resumió un Joan Mir tajante su estado al término del Gran Premio de Doha en el que ha terminado séptimo en una carrera marcada por un incidente con Jack Miller que ha monopolizado la práctica totalidad de su intervención.

Mir ha explicado el suceso varias veces, y no ha querido valorar la acción en ninguna de las reiteradas veces que se le ha preguntado: “No tenía muchos puntos para adelantar y la curva 10 era el único, así que allí adelanté a Jack (Miller). Lo que ocurre es que decidió mantener su posición en la parte exterior de la curva creando una maniobra arriesgada pero no más allá del límite de lo permitido” ha explicado Joan, que incidió en las disculpas que con la pierna pidió a Miller tras el adelantamiento “por cortesía, no porque el adelantamiento fuera más allá del límite, sencillamente no pude evitar que nos tocáramos“.

A las pocas curvas, en la entrada a rectar Mir entró un poco abierto a la recta “dónde me fui abriendo al piano, él claramente vino a por mí. Creo que fue una acción intencionada. Claramente me busca con la mirada“.

Mir ha comparado esta acción con una similar con Aleix Espargaró, en la que fue el de Aprilia el que entró por el piano de la recta y Mir le dejó espacio para que volviera a la pista sin contacto “es una simple cuestión de respeto, y el no ha tenido ningún respeto (…) entiendo que no esté rindiendo como esperaba y que está enfadado” aprovechó el piloto de Suzuki para enviar un recado a Jack.

“Me gustaría hablar con él a ver qué se la ha pasado por la cabeza” añadió. “A mí no me adelantan suave, me tocan si me tienen que tocar y ya está, pero dentro del límite, lo que ha hecho en la recta es una acción muy peligrosa más allá del límite permitido“.

Sobre futuras acciones Mir ha admitido que “he comentado al equipo la maniobra y sé que en Suzuki quieren hacer algo al respecto, pero no sé el qué, esto ya es decisión suya“. Así que no se descarta una reclamación a Dirección de Carrera, de quienes Mir espera que le llamen junto a Miller para aclarar lo sucedido. “Si Miller dice que le he tocado tres veces que me diga cuándo ha sido“.

Ya centrado en lo deportivo, Mir declaró sentirse satisfecho de su rendimiento en el Circuito Internacional de Losail, en el que ha acusado falta de motor en la primera cita y en la segunda “lo que no me haya pasado que venga Dios y lo vea… sin el incidente con Miller me veía luchando por el podio, pero no por la victoria“.

Al igual que otros pilotos, Mir incidió en lo mucho que se ha rodado en Losail y en su deseo de llegar a Europa para trabajar “de otra manera más normal“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: