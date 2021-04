Joan Mir: “No hay que machacar a Valentino Rossi”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir ha conseguido clasificarse en la novena plaza de la parrilla de salida del Gran Premio de Doha que se está celebrando en el Circuito Internacional de Losail. El piloto del Suzuki Ecstar ha conseguido entrar en la Q2 tras haber dominado la Q1, una Q1 que le ha dejado muy buenas sensaciones pues según el mismo piloto.

Según Mir, en su paso por la Q1 ha pilotado con una mayor confianza en el tren delantero no resultándole muy difícil superar el corte, en sus palabras “con margen“. Un pequeño paso que el piloto considera muy importante en la mejora de sus clasificaciones, reconociendo una mejora a una vuelta pero también recordando que en esos momentos no se siente “pilotando con naturalidad“.

“Estoy contento, el objetivo era pasar a la Q2 y lo hemos conseguido (…) hemos hecho una clasificación bastante sólida, estoy a medio segundo que no es tanto. Estoy en una mejor posición que en el Gran Premio de Catar y veremos a ver hasta dónde puedo llegar, intentaré hacer una carrera inteligente, apretar cuando deba apretar y ver hasta dónde nos lleva nuestro ritmo, que creo que es bastante bueno, no sé si por la victoria pero vamos a luchar seguro (…) Espero poder estar cerca de cabeza de carrera y atacar al final, confío en el neumático trasero“.

Sobre los favoritos a la carrera Mir ha comentado que “Viñales está muy fuerte pero habrá que ver si es capaz de gestionar los neumáticos tan bien como en el Gran Premio pasado, con tanta Ducati de por medio va a ser difícil esa gestión“.

Sobre la noticia del día, la primera pole conseguida por Jorge Martín, Mir no se mostró especialmente sorprendido: “Jorge siempre es un tío muy rápido a una vuelta, sabía que se le darían bien los clasificatorios también en MotoGP y en especial con la Ducati, si yo fuera piloto Ducati ahora mismo no estaría contento, a ver si puede crecer un poquito en carrera y estar por ahí“.

En la otra cara de la moneda Mir también comentó la retrasada clasificación de Valentino Rossi, sobre lo que directamente dijo que “no se ha de machacar a Valentino, un sábado sale, se alinean todos los astros y hace una primera fila como el sábado pasado pero ha demostrado que puede hacerla, le está costando, es cierto pero claramente ha tenido un problema y ya está, ahora le tocará hacer su carrera. No se ha dicho pero en la carrera pasado era de los pocos que rodó en 1’55” en las últimas vueltas y si estás viejo, eso no lo haces”.

