Jorge Martín se hace con la pole en su segunda carrera de MotoGP

Jorge Martín ha maravillado al paddock mundialista al lograr la primera posición en la clasificación del Gran Premio de Doha de MotoGP. El piloto madrileño ha conseguido su primera pole de MotoGP en la que tan solo es su segunda carrera de la categoría reina. (Puedes consultar los resultados de la clasificación AQUÍ)

El piloto del Pramac Ducati ha sido el primer sorprendido de encabezar la tabla de tiempos de la Q2. “La verdad es que hoy mi objetivo era estar entre las tres primeras filas, estar en el top nueve hubiera estado muy bien. Después de la gran salida de la semana pasada pensaba que arrancar el noveno estaría muy bien. Pero desde ayer me sentí muy confiado con la moto, aunque hoy era un poco distinto por las condiciones del viento. En la FP3 no quise pilotar para no crearme confusiones con la puesta a punto de la moto y el FP4 me fue muy bien, me sentí muy bien. Dije: Me siento preparado para la ‘qualy’. Luego en la primera tanda de la qualy no estaba mal porque iba primero y le dije a mi jefe de mecánicos que podía mejorar como tres décimas, pero no para estar en la pole. En la última vuelta he ido al límite y creo que he trabajado muy bien, de manera muy sólida; cada día he ido mejorando. Esa es la razón por la que me siento satisfecho y conseguir la pole en mi segunda carrera de MotoGP, es increíble” relataba exultante ante los periodistas.

El 89 reconocía que siempre ha sido competitivo a la hora de lograr una vuelta rápida, pero no se esperaba conseguirla tan rápido en la categoría reina: “Normalmente soy capaz de poner toda mi energía a una sola vuelta y soy muy rápido y hoy, MotoGP es otro nivel, por supuesto. Aquí tenemos a los mejores pilotos del mundo, así que ser el primero es increíble y conseguirlo en mi segunda carrera es increíble. Pero soy un piloto rápido y durante la temporada pensaba que a lo mejor podía conseguir una pole, pero no creía que fuese hoy”.

Sin embargo, de cara a la carrera el de San Sebastián de los Reyes pone los pies en el suelo y descarta poder luchar por la victoria. “Es imposible pensar en la victoria. Puede pasar cualquier cosa en la carrera, pero tendrían que caerse seis pilotos y no es lo que deseo. Yo quiero ganarles cuando esté preparado y mañana no es el momento. Mañana es el momento de ser un debutante, de clavar la salida porque ahí ganas tiempo y tratar de gestionar los neumáticos de forma que al final de la carrera tenga una buena conservación de neumáticos. Y cuando me adelanten –yo ya asumo que me van a adelantar-, trataré de seguirles. A lo mejor ellos hacen las trazadas distintas y puedo ir mejorando. Seguro que iré mejorando durante la carrera y ese es mi objetivo, es lo que voy a tratar de hacer” reconocía ante la pregunta de los periodistas.

Cuando le han insistido si renunciaba a la victoria, en un ataque de sinceridad ha comentado que si se diera la oportunidad no la desaprovecharía, pero que no cree que ese sea el escenario que se encuentre en la carrera. “Si tengo la oportunidad de ganar por 20 segundo, la aprovecharé, por supuesto. ¡Y por un segundo! Pero no hay manera de escaparse en la carrera. Como he dicho, soy un debutante y necesito dar vueltas. Apenas conozco esta moto desde hace tres semanas y ha sido suficiente para hacer la pole, pero en carrera lo que quiero es aprender de Zarco, de Maverick, de Rins, de Quartararo, de Mir… Voy a tratar de seguirlos”.

También ha querido agradecer a todos los que han hecho posible su primera pole de MotoGP en tan solo su segunda carrera. “Quiero dar le las gracias a mi familia y también a mi equipo. Porque llevo aquí un mes y ya me siento en casa y esto es muy importante”, ha comenzado a agradecer. Y haciendo memoria de cuando era piloto de Moto3, también ha destacado el papel que tuvieron Maverick viñales y Aleix Espargaró: “Desde que era pequeño tuve mucha ayuda de Maverick y de Aleix Espargaró. Vivimos muy cerca y ellos me pasaban a buscar a casa para irme a entrenar con sus motos porque yo no tenía motos ni dinero para comprármelas. Así que le tengo que dar las gracias a Maverick y a Aleix porque ellos me prestaban sus motos para entrenar. Por supuesto, entrenar con pilotos de MotoGP cuando yo aún estaba en Moto3 es algo que me ayudó muchísimo, sin duda. Ellos siempre trataron de ayudarme a mejorar, así que me siento muy agradecido. Entrenar con pilotos punteros, con los mejores del mundo, es algo que te ayuda a mejorar y a ser un mejor piloto” concluía el joven ‘poleman’.

