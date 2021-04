Maverick Viñales: “He estado tranquilo y calmado, podía haber atacado la pole”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El ganador del Gran Premio de Catar Maverick Viñales ha conseguido la tercera plaza en la parrilla de salida del Gran Premio de Doha, segundo consecutivo que se celebra en el Circuito Internacional de Losail y desde el que el Mundial tomará rumbo a Europa.

Una clasificatoria que para Viñales ha sido más trabajada de lo esperado según sus propias palabras: “la primera fila ha sido difícil, no tenía buenas sensaciones en la primera tanda, se lo conté al equipo por si querían modifícar algo en la moto. En la segunda tanda estaba confiado y calmado, pudimos sacar una buena vuelta, quizá podía haber atacado la pole pera ya era tarde”.

De cara a la carrera, las condiciones climáticas que están (literalmente) azotando la pista hace que la prudencia sea el lema entre los pilotos a la hora de hacer un pronóstico y en el caso de Viñales no ha sido una excepción: “es una carrera muy difícil de entender, con el viento es muy difícil saber qué puede pasar (…) para mañana no tenemos nada planificado, Zarco, Quartararo y Mir están muy fuertes“. Una cosa sí tiene muy clara y es que “la salida será lo importante, intentaremos no perder mucho en las primeras vueltas“.

“Estoy intentando a tope mejorar la salida. Nos falta el dispositivo de salida en el tren delantero, pero Yamaha está trabajando fuerte en ello. Losail es un circuito especial, puedes adelantar en varios puntos pero en otros circuitos no será fácil y habrá que mejorar en la salida“.

Sobre la noticia del día, la pole conseguida por Jorge Martín: “Ya sabemos que Jorge tiene mucho talento, ya lo ha demostrado. Luché con él algo en la última carrera, tiene una gran ventaja en la potencia y la frenada, intentaré hacer valer mis cartas”.

