Aleix Espargaró también sufrió en su brazo por el síndrome compartimental.

Aleix Espargaró ha conseguido una nueva sexta posición, esta vez en el Gran Premio de España que se ha disputado en el circuito de Jerez.

Satisfecho con su carrera por haber estado luchando en la primera mitad de carrera con Franco Morbidelli por estar en el podio, el bajón de rendimiento de Fabio Quartararo le ha llevado a perder 2 segundos para poder superarlo.

“Desafortunadamente he perdido mucho tiempo para pasar a Fabio y Mir y Nakgami me han pasado en la recta y luego no he podido pasarles pero hemos mostrado buen ritmo en otra pista“, y afirma que su Aprilia no está aún en condiciones de entrar en el cuerpo a cuerpo.

Esperando conseguir mejores resultados no olvida de dónde vienen, y en esta temporada “peleamos cada carrera con la moto campeona del mundo pero tenemos que conseguir más tracción para superarles“.

Al igual que Fabio Quartararo ha sufrido pérdida de fuerza en su brazo, valorará volver a operarse de síndrome compartimental. Para él es un asunto que debe ser resuelto por los pilotos, más que limitar el desarrollo de las motos.

