Álex Rins: “Estaba rodando más rápido que Miller”

Álex Rins ha terminado el Gran Premio de España en vigésima y última posición después de sufrir una caída al inicio de la carrera, aunque ha sido uno de los pilotos con mejor ritmo de carrera y durante gran parte de la carrera ha rodado como los más rápidos. [Puedes consultar el resultado de la carrera AQUÍ]

El 42 ha comenzado bien la carrera y ha remontado algunas posiciones hasta que en la tercera vuelta se ha caído en la curva seis, llamada Dani Pedrosa, lo que ha condicionado toda su carrera. “Ha sido una carrera complicada. Vamos a llamarlo así, porque normalmente en la curva de atrás venimos de una curva de derechas, nos vamos por inercia hacia la derecha, después tenemos que ir hacia la izquierda para prepararnos las siguiente curva a derechas. Durante ese trayecto solemos pasar por un bache y no sé si ha sido por el depósito lleno o por tener varios pilotos delante, pero he frenado fuerte y se me ha levantado la moto de detrás. Esto me ha hecho tener que dejar un poco el freno porque se me ha descontrolado toda la moto y cuando he vuelto a frenar he visto que no podía entrar dentro de la curva. Una vez en la zona sucia, cuando he girado la cabeza para ver si podía entrar otra vez a la línea buena he perdido la rueda delantera”, declaraba en la rueda de prensa.

Posteriormente el piloto de Suzuki ha podido retomar la carrera a pesar de haber perdido uno de los apéndices aerodinámicos de la moto y ha llegado a rodar con el mismo ritmo que la cabeza de carrera. “Ha sido una lástima. En esa caída he perdido un ala de las dos que llevamos, así que la aerodinámica no era muy buena. Aún así hemos sido capaces de marcar un ritmo increíble. Faltando diez vueltas para el final, estábamos a la altura de los primeros. Estaba rodando quizás una décima o una décima y media más rápida que Miller”, reconocía ante los periodistas.

Más allá de la caída que le ha afectado en esta carrera, el piloto español ha recalcado la importancia de mejorar en clasificación para poder afrontar las carreras con mayores garantías: “La valoración que tenemos que sacar este fin de semana es que si quitamos la caída, el único suspenso que he tenido ha sido la clasificación. Tenemos que centrarnos en la clasificación, darlo todo, gastar todas nuestras energías a una vuelta y luchar por esa primera y segunda fila de clasificación”.

Preguntado por si dos caídas consecutivas pueden ser preocupantes para sus opciones de cara al Campeonato, Rins ha querido relativizar el peso de los dos ceros con el gran ritmo mostrado hasta ahora: “El año pasado tuve dos caídas y acabamos terceros en el Campeonato. Si no hubiese hecho ese ritmo durante la carrera estaría más preocupado. Al final, la sensación desde hace bastantes carreras es que el ritmo siempre ha estado ahí para luchar, para estar delante. Nos ha faltado clasificar bien y poder hacer una buena carrera desde el principio. Como la que hicimos en Portimao, como la que hicimos en Aragón. Tenemos que centrarnos al 100% en la clasificación”.

