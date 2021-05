Álex Rins: “Hemos encontrado el límite de la moto con una pequeña caída”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Rins arrancará la carrera del Gran Premio de España de MotoGP desde la novena posición de la parrilla de salida tras una jornada de entrenamientos donde ha sufrido una pequeña caída durante la FP4. [Puedes consultar los resultados de la clasificación AQUÍ]

El 42 ha hecho un balance positivo del sábado a pesar de que estará obligado a remontar rápidamente para poder luchar por las posiciones de cabeza. “Ha sido un día bastante productivo. Nos hemos conseguido meter en la Q2. Por los pelos, pero nos hemos metido. He hecho una gran FP4 y hemos visto donde estaba el límite de la moto con una pequeña caída que hemos tenido. Después no nos hemos podido clasificar del todo como queríamos –estar en primera o segunda fila-, pero está todo súper apretado. Estamos novenos a 0’3, así que creo que tenemos opciones de cara a mañana”, valoraba ante los periodistas.

En cuanto a la estrategia de carrera, para el de Barcelona lo más importante es poder ganar posiciones antes de que el grupo se estire demasiado. “Desde luego hay que empezar a tope. Veremos que ritmo tiene Fabio, porque sobre los papeles Fabio y Morbidelli son los que tienen un poquito más. Miller sale tercero y hace buenas salidas. A ver si nos los puede frenar un poquito para hacernos más fácil la llegada” resumía en la rueda de prensa.

Después de la caída que sufrió en Portugal, Rins dice que no se ha planteado abordar la carrera de forma conservadora, puesto que quiere optar al mejor resultado posible: “No me he planteado ir a buscar puntos [sin arriesgar]. Quiero hacer una buena salida. Si puedo luchar por la victoria o no, lo veremos según avance la carrera. Si soy capaz de llegar rápido, si Fabio y Morbidelli que son los que mejor ritmo tienen entre los que tenemos ritmo no se han marchado… Será un poco sobre la marcha. Veremos como estamos cada vuelta que pase, pero tenemos un buen ritmo, así que llegamos rápido al grupo de cabeza nos podemos colocar en una buena posición”.

Desde MotoRaceNation le hemos preguntado si él tenía quejas con el tren delantero –como ha manifestado su compañero de equipo varias veces- y si ello ha influido en las caídas de la carrera de Portugal o en la sufrida en Jerez durante el FP4: “Mis caídas del FP4 y del Gran Premio de Portugal vienen debidas a buscar el límite. En la caída de hoy hemos hecho cinco km/h más rápido la curva y no había más. La caída de Portugal fue muy rara, pero también al límite. Yo me encuentro bien con el tren delantero, no tengo muchos problemas. Si me dicen de mejorar, desde luego siempre se puede mejorar esa confianza para tener más estabilidad o el motor, pero al menos yo por mi parte no estoy muy estancado con esto”.

Respecto al cuestionamiento de la seguridad de las escapatorias de algunas curvas del Circuito de Jerez, Rins ha reconocido que en algunos casos pueden ser insuficientes, pero que es algo habitual en muchos otros circuitos y se está trabajando en mejorarlo: “Es cierto que hay partes del circuito donde no hay suficiente escapatoria, pero sinceramente como en muchos otros circuitos. Una cosa positiva que nos comentaron en la ‘safety commission’ es que de cara al año que viene iban a modificar las dos curvas con menos escapatoria, la 1 y la 10. Pero visto lo visto hoy con Marc y Pol que no sé si ha llegado al final, quizás cuando nos volvamos a reunir nos proponen otras curvas. Pero lo importante es que la intención está”.

