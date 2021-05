Fabio Quartararo, aquejado de síndrome compartimental: vídeo y declaraciones

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El francés Fabio Quartararo (Yamaha Monster Energy), gran favorito a la victoria del Gran Premio de España, ha sufrido un fuerte revés al verse afectado por una dolencia en el brazo derecho durante la carrera.

Las imágenes ofrecidas por DAZN han dejado ver a un Quartararo muy dolorido y retirándose al camión del equipo con el brazo derecho encogido y con hielo en lo que parece síndrome compartimental, no siendo el único caso de este año tras Miller y Lecuona y con el agravante de ser una dolencia reincidente para Quartararo que ya se operó de síndrome compartimental en el pasado: “todo era positivo de cara a este fin de semana, en carrera lo estaba haciendo fácil, me encontraba cómodo hasta que ha aparecido el problema (….) Al final era peligroso para mí intentar mantenerme delante“.

Quartararo ha reconocido que en Portimao 2020 sufrió con esta dolencia, pero que en la cita portuguesa de este mismo año no ha tenido problemas en absoluto, incluso reconoce no haber tenido sensaciones negativas durante el fin de semana en Jerez.

Sobre el futuro inmediato, Quartararo ha llamado a la prudencia y a no tomar decisiones precipitadas “mi cerebro no funciona en este momento (…) mañana veremos si participo o no en el test oficial, quiero descansar y no pensar rápido”.

Y sobre el futuro a medio plazo, tratamiento de la dolencia y posible operación, tampoco se ha referido”No tengo ni idea de qué haré, si estaré o no en Le Mans, no tengo ni idea” ha declarado Quartararo a la prensa con gesto tranquilo pero decepcionado.

LA IMAGEN DEL DÍA en #MotoGP 🏁@FabioQ20, con problemas en su brazo derecho, ha sufrido mucho para terminar la carrera en la que era favorito para la victoria #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/SpJt7koHVc — DAZN España (@DAZN_ES) May 2, 2021

