Jack Miller: “han confiado en mí más que yo mismo”

El australiano Jack Miller (Ducati Lenovo Team) ha conseguido la victoria del Gran Premio de España de MotoGP, celebrado en el Circuito de Jerez Ángel Nieto, tras un inicio de temporada muy discutido en el que las comparaciones con sus compañeros de equipo y la aparición del síndrome compartimental no han hecho más que echar gasolina al fuego que alimentaba la presión sobre el australiano, algo que parece haberse quitado de golpe en Jerez al estallar entre lágrimas y júbilo al término de la carrera: “Tengo una montaña rusa de emociones, arriba abajo, todo a la vez más que nunca en mi vida” declaraba a DAZN: “las últimas semanas no han sido las más fáciles de mi vida, pero bueno, todo es atribuible a trabajar con mi entrenador en bici, en moto, trabajando mucho porque sé que si trabajo, mantengo la concentración y el objetivo en mente al final acaba llegando el resultado y en Jerez ha llegado, lo que me hace querer más“.

“Un día increíble, creo que nunca he pilotado como hoy, tan constante, tan calmado, liderando, capaz de empujar todo el rato, gestionando la distancia, me he sentido con mucho control (…)me he sentido fuerte todo el fin de semana. Cuando me pasó Fabio (Quartararo) llegué a marcar un 37’9 incluso un 37’8 en algún momento pero tenía claro que no podía mantener ese ritmo, de hecho Fabio creó un poco de distancia conmigo, después vi que le iba dando caza y finalmente empezó a sufrir un poco, no sé con qué ha tenido problemas, pero mi perseguidor venía a bastante distancia de mí así que adelanté lo más rápido posible a Fabio y la sorpresa vino cuando ví que lo tenía a 0’6 primero, a 1’1 después, momento en el que dije vamos a tope pero a la vez intentando mantener la calma. La pizarra ha funcionado perfectamente, me han ayudado enormemente a gestionar la carrera”.

Una pizarra que sintomática el funcionamiento que ha tenido el equipo alrededor de Miller no ya durante el fin de semana sino en las últimas semanas, el australiano no ha perdido la ocasión de agradecer una y otra vez a su equipo el apoyo recibido: “no sé que más puedo decir salvo agradecer a todo el mundo que en estas últimas semanas me decían ‘venga, tú puedes lograrlo’ y que confiaban en mí más que yo mismo a veces“.

