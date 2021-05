Joan Mir: “No esperamos ganar todas las carreras”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir se ha mostrado satisfecho de la quinta posición que ha conseguido en el Gran Premio de España de MotoGP. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

El piloto mallorquín ha hecho un balance positivo de la carrera disputada en el Circuito de Jerez, donde se ha visto incapaz de adelantar a más pilotos a pesar de tener algo más de ritmo del que ha podido imprimir durante la carrera a causa de tener que rodar tras otros pilotos. “Estoy contento con la carrera de hoy. Satisfecho, más que contento. Sabemos que en Jerez siempre hay este problema de que cuando te acercas al piloto de adelante es muy difícil parar la motos, sobre todo con altas temperaturas. Y el ritmo que tienes cuando vas detrás de cuatro pilotos es totalmente diferente a cuando vas solo. Así que poco más puedo pedir”, reconocía ante los periodistas.

El 36 ha remarcado que ese condicionamiento al rodar tras otros pilotos le ocurre a todos los pilotos y en todos los circuitos, pero de forma más acusada en el Circuito de Jerez y especialmente a las marcas como Suzuki que no disfrutan de un motor más potente que el resto. “Estoy convencido de que si hubiese tenido delante un piloto que hubiese ido más rápido, yo también hubiese ido más rápido. Pero llega un momento en que hay como un muro y no puedes bajar más los tiempos. Es frustrante, pero no es la primera vez que me pasa aquí”, declaraba en la rueda de prensa.

Preguntado por si le preocupaba el inicio de temporada que está viviendo, el vigente Campeón del Mundo de MotoGP ha dicho que al contrario, que esta primera fase ha ido incluso mejor de lo que esperaba: “No estoy nada preocupado. No estoy preocupado por el título porque realmente no estoy mirando la clasificación general. Estoy dando el 100% de cada carrera. Intentar puntuar lo máximo que pueda y lo máximo que llegue […] Contaba con el inicio de temporada este. Contaba con que sería incluso más difícil. El año pasado pude ganar el mundial y fui bastante más lento aquí en Jerez. En Portimao pudimos estar en el podio. En Catar también pudimos estar en el podio. ¿Qué se espera de nosotros? ¿Ganar en todas las carreras? Nosotros no lo esperamos. Simplemente vamos carrera a carrera a dar el 100% y aquí nuestro 100% ha sido un quinto”.

En cuanto a sus rivales, ha destacado la complicada situación que está viviendo Marc Márquez en su regreso a la competición, pero que no se le puede descartar: “Yo siempre cuento con Marc. La situación que está viviendo es complicada. Seguramente él se pensaría que después de arrasar como arrasó en 2019 y como comenzó el 2020 le sería más fácil coger el hilo. Pero estar un año fuera no es fácil y lo está viviendo. Marc muchas veces nos ha hecho dudar de si era un extraterrestre o era humano y cuando ves que esta gente también sufre momentos difíciles te das cuenta de que también es humano”.

