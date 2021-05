Joan Mir: “Cuando nos caemos en una curva rápida siempre tocamos el muro”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir arrancará el Gran Premio de España de MotoGP desde la décima posición de la parrilla de salida, justo por detrás de su compañero de equipo e inmediatamente delante de Brad Binder. [Puedes consultar el resultado de la clasificación AQUÍ]

El piloto mallorquín se ha mostrado satisfecho con el rendimiento del día, aunque hubiera querido conseguir una mejor posición de parrilla. “Estoy un poco decepcionado con el tema del qualy, pero estoy contento con el día de hoy. Me he encontrado bien, hemos trabajado bien. Hemos trabajado bastante de cara a la carrera, así que me siento competitivo. Sabemos que esta es una muy buena pista para Yamaha y para Ducati, así que intentaremos estar por ahí delante. Jugaremos nuestras cartas e intentaré hacer una buena carrera”, declaraba en la rueda de prensa.

De cara a la carrera, el de Suzuki reconoce que la temperatura del sábado estaba en el límite para poder montar el neumático medio delantero y le beneficiaría un poco más de calor. “Hemos dado el 100% y estamos cerca. Algo que me puede ayudar mucho para la carrera es que la temperatura suba. Y en teoría sube. Si tenemos más temperatura me ayudará a poner el neumático medio delante y ser más rápido. Si la temperatura es bastante baja, con el blando voy muy bien. No estamos en una mala posición, seguramente hay otros que están peor en este aspecto, aunque también los hay que están mejor”, confesaba ante los periodistas.

En cuanto a sus posibilidades para el domingo, el 36 cree que será muy complicado luchar por la victoria contra las Yamaha, aunque no lo descarta completamente, pero ve más factible poder llegar al podio: “Quartararo está fuerte. Ha podido ganar las últimas carreras y eso le ha dado confianza. Esta pista es la pista Yamaha y todos van rápido [los pilotos Yamaha]. Será difícil luchar por la victoria, hay que ser realistas. Pero tenemos que jugar nuestras cartas. La carrera ideal sería remontar al principio y meternos entre los cinco primeros y a partir de ahí poder gestionar la carrera de la mejor manera. Intentar llegar a las últimas vueltas con buen ritmo e intentar luchar por el podio y a ver donde está la victoria”.

Después de una jornada con múltiples caídas, Joan ha sido seguramente el piloto más crítico con las condiciones de seguridad de algunas curvas del Circuito de Jerez, especialmente los giros 1, 5, 7 y 10. “Se debe mejorar la seguridad en este circuito para MotoGP. Vamos muy rápido y las escapatorias están muy cerca. Esto hace que cuando nos caemos en una curva rápida siempre tocamos el muro. Eso de llegar y tocar el muro es jugar con fuego. Es importante que se haga algo porque no tenemos asfalto aquí en las escapatorias. Eso es un problema porque a veces te cuelas en una curva rápida y ya estás en la gravilla. La seguridad está mejorando en todos los circuitos y por eso ahora nos quejamos por este […] Vemos que hay muchos circuitos que tienen el asfalto y la gravilla muy lejos. En este circuito creo que eso no es posible hacerlo, porque habría que poner las gradas muy lejos. Ya lo hablamos ayer y ya se están tomando medidas para seguir mejorando, pero no serán suficientes. Hay que seguir mejorando”, advertía el piloto mallorquín.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: