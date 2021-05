Marc Márquez: “He sufrido, pero menos. Empiezo a encontrar el camino”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez ha terminado en novena posición el Gran Premio de España de MotoGP celebrado en el Circuito de Jerez Angel Nieto. El del Repsol Honda ha afirmado sentirse “magullado” por las caídas sufridas el sábado y en el warm up pero descarta que hayan condicionado su resultado que si bien no era el esperado, ha dado su parte positiva en su recuperación física, por la que en palabras del propio piloto “he sufrido, pero menos que en Portimao“.

Márquez ha descrito su carrera “tal y como planteamos en sábado, salir y tratar de ser más y más rápidos durante la carrera, pero a falta de 8 vueltas me rendí, mi físico tuvo un bajón, lo bueno es que sabemos que podemos mejorar“.

Un estado físico en el que afirma sentirse mejor pero que cuida “mañana en el test no quiero dar más de 13 o 14 vueltas, llamaré a los médicos, con los que estoy siendo muy honesto con mis sensaciones, y a ver si me dejan incrementar mi trabajo en casa antes de Le Mans“.

Sobre la situación en la que se encuentra Honda en este momento Marc ha declarado que “ahora empiezo a encontrar el camino. Honda ha trabajado mucho y ha traído muchas cosas, es el momento de recopilar toda la información de 2020, cuando yo no estaba, ver qué trajeron y qué no y ponernos al día para no perder el camino y poder encontrar mi propio equilibrio sobre la moto“, un camino a no perder que viene muy en la línea de lo declarado por Pol Espargaró, desreferenciado en Honda y en lo que Marc tiene claro dónde mejorar y trabajar en los test post Jerez: “hoy he podido seguir a Pol y a Stefan Bradl, dónde más debemos mejorar en la salida de las curvas, justamente dónde hay que ser más constantes para ganar es donde más perdemos“.

