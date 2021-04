Marc Márquez: “El día que no pueda ganar prefiero irme a casa”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez vuelve al circuito en el que se lesionó el año pasado con motivo del Gran Premio de España de MotoGP en la que será su segunda carrera de la temporada. Sin embargo, el 93 afronta su regreso al Circuito de Jerez sin ser una cita negra para él. “Es un circuito que conozco bien y del que guardo buenos y malos recuerdos, pero más buenos que malos” reconocía en la rueda de prensa.

El piloto de Cervera se plantea el fin de semana como una continuación de la recuperación que empezó en el Gran Premio de Portugal, sin más ambición que seguir cogiendo soltura encima de la moto. “Este fin de semana será muy importante. No me fijo ningún objetivo definido, simplemente ganar kilómetros, hacer más rodaje y sentirme mejor en la postura encima de la moto. Ya sabemos que donde tenemos el límite. No está en la moto ni en los neumáticos, sino en mí mismo. Sabemos lo que tenemos que mejorar pero para ello necesitamos tiempo, días y rodaje sobre la moto”, declaraba ante los periodistas.

Tal y como explicó en Portugal, su entrenamiento entre carreras se ha reducido al mínimo para no sobrecargar su tren superior derecho después de la alta exigencia que exige un fin de semana de carreras: “Después de Portimao he entrenado muy poco en el gimnasio y un poco sobre la bici, pero tomándomelo con mucha calma porque mi cuerpo me pedía relax después de Portimao. No solo es el hueso y el músculo, es que además estoy tomando mucho antibióticos y necesito tiempo para recuperarme. Es difícil sentirse así con 28 años, pero sé que pronto dejaré los antibióticos y será todo más fácil”.

A pesar de los recuerdos que le traen a la mente en trazado andaluz, Marc reconoce que ya ha dejado la bomba sentimental que representó su regreso a la competición, por lo que afronta el Gran Premio de España de forma mucho más natural: “Portimao fue un fin de semana especial en todos los sentidos. Aquí todo está más tranquilo y es importante porque lo siento como un fin de semana normal. Mi condición física es muy similar, pero espero pilotar mejor desde el entrenamiento libre uno. Mi objetivo es ser más constante a nivel de condición física”.

Respecto a las lecciones que aprendió de su primera carrera en la vuelta a la competición, el piloto de HRC tiene claro que la clave que condiciona todo lo demás es su estado físico: “Volví a ver la carrera de Portimao y está claro que mi postura sobre la moto no era la correcta. Sobre todo en las curvas a derecha, es donde más necesito mejorar. El codo derecho no está funcionando del todo bien, sobre todo en las dos últimas curvas tenía muchas dificultades. Además, al principio de la carrera me estaban adelantando por todos lados y no estaba en el lugar correcto. A la que me puse en mi sitio, pude establecer mi ritmo, gané rodaje, y aunque suene raro, es mi pretemporada y necesito hacer kilómetros sobre la moto. Sé que mi condición física irá mejorando”.

En cuanto a la configuración de la moto, el 93 ha reconocido que todo dependerá nuevamente de su estado físico. Si se siente cómodo, probará nuevas soluciones, pero lo más importante para él es sumar vueltas: “Honda está trabajando para introducir nuevos elementos en la moto. Pero yo no estoy en la posición para poder decidirlo. El límite no lo pone la moto, ni los neumáticos. El límite lo pone mi condición física y es donde tengo que trabajar ahora mismo. Luego ya veremos. De momento planeamos arrancar con una moto muy similar a la de Portimao y luego durante el fin de semana ir entendiendo cosas. Veremos si ponemos la configuración del año pasado, si probamos cosas nuevas… Pero de momento tengo que ver como me siento sobre la moto. Si me siento bien, probaré nuevas cosas y si no, seguiré rodando para intentar sentirme mejor”.

Con la revolución que está protagonizando Pedro Acosta y su fulgurante debut en el Campeonato del Mundo, Marc ha sido preguntado sobre el relevo generacional y la llegada de nuevos pilotos. Lo cree inevitable, pero todavía lo ve lejano: “Por supuesto que hay un cambio generacional. El deporte es así y la vida es así. Llegan jóvenes talentos de Moto2 y llegarán aún más jóvenes de Moto3 a Moto2, pero yo aún me siento joven porque solo tengo 28 años y eso es positivo. Tengo una gran motivación para seguir aprendiendo de todos ellos. Es cierto que volver después de un año de ausencia no es fácil. Ves algunos pilotos que han cambiado su estilo de pilotaje, las motos han cambiado mucho… Y eso que solo ha pasado un año”.

En una reflexión a la que todos los pilotos se enfrentan a lo largo de su carrera, el 93 se ha mostrado partidario de dejar de correr cuando sienta que no puede ganar carreras: “Cuando llegan nuevas generaciones todavía me siento competitivo, pero llegará el día en que tenga que aceptar que llega una nueva generación que es mejor que yo y yo ya esté en declive. Entonces sigues o te retiras. Pero el día que no me sienta capaz de ganar carreras, prefiero irme a casa porque yo estoy aquí para luchar con todos ellos”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: