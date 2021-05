Video: La charla de Marc Márquez y Pedro Acosta antes de Jerez

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

La rueda de prensa previa al ya concluído Gran Premio de España contó con la presencia de Pedro Acosta, revelación y líder del Mundial de Moto3 junto a otros nombres como los de Marc Márquez o Fabio Quartararo.

Una ocasión en la que Acosta no se sintió especialmente cómodo según sus palabras (aunque el resultado demostrara lo contrario) y en el que según en las palabras del piloto recogidas por DAZN “a mí no me ha gustado esto de hablar con las cámaras, fui allí presionado y sin saber qué me iban a preguntar, pero bueno, la verdad que el resto de pilotos hablaron bastante conmigo y todos los consejos que me dieron serán buenos para este año“.

Tanto es el respeto que Acosta muestra por la prensa que tras el Gran Premio de Catar decidió aislarse de todo lo que se escribiera y dijera de él, enjugándose la presión de ser el foco de atención en RRSS y prensa: “alejarme de las cámaras y la prensa es una de las mejores cosas que puedo hacer ahora” suelta a una cámara sin pudor alguno.

Las mismas cámaras de DAZN recogieron el momento en el que Marc Márquez charlaba con Pedro Acosta, un Acosta que se fue soltando poco a poco pero que nunca se sintió, aparentemente, coartado por la presencia del Campeón de MotoGP. Os ofrecemos la conversación a continuación:

Acto 1, el saludo.

MM93: ¿bien o qué?

PA37: Sí, bien

MM93: ¿estás nervioso?

PA: no

MM: mejor

PA: bueno, en inglés si me entero bien, y si no pues ya veremos (risas)

MM: si no tú te giras y preguntas ¿qué han dicho?, que seguro que alguien te traduce aquí

Acto 2, Jerez y Portimao

MM93: se te da bien aquí en Jerez?

PA37: Sí… (con tono pasotilla)

MM93: lo hiciste bien en la última de Portimao, pero en la curva 3 casi te lo comes (a Foggia)

PA37: sí, pero es que me lo repitieron mucho…

Acto 3, Aki Ajo (con quién Márquez logró el Mundial de 125cc)

MM93: trabajas con Aki? Está encima tuyo o qué?

PA37: es muy bueno, cuando está se nota que es frío, cuando está se nota que el equipo está ahí… (hace el gesto de trabajar)

MM93: no, no, es muy bueno, y aporta mucha tranquilidad y eso

PA37: sí, sí…

Llega Quartararo y saluda a Acosta

FB20: qué tal, felicidades…

PA37: muchas gracias.

Acto 4: Prensa y presión

MM93: pues en la rueda de prensa es normal que tengas un poquito ahí de nervios…

PA37: (del tirón) si yo cuando leí que estaba en la rueda de prensa pensé “¿pero a mí para que me han llamado a esto?“

MM93: que no te afecte la presión tío, ya habrá tiempo para la presión (…) tú ahora disfruta y ya está tío. Cuando llegué a MotoGP, cuando más disfruté fue el primer año

PA37: sí, ¿no?

MM93: luego ya…

PA37: claro, claro… se piensan que es fácil ¿eh? (más suelto)

M93M: se piensan que es fácil! y la gente se piensa que tienes que ganar todas las carreras

PA37: claro, claro… Mira, yo llego al pueblo y me dicen “el Mundial qué, ¿fácil no'”, y yo me quedo mirándoles y les digo ¿cómo va a ser el mundial fácil? ¿Qué?, que se ve bien desde la tele ¿no?

Acto 5: Me he fijado en tí

MM93: Le Mans se te dará bien pero así (chasca los dedos)

PA: ¿Sí?

MM: Sí, sí, porque con tu estilo de pilotaje que cruzas un poco y esto…

Acto 6: despedida

MM: cómo era, el tiburón de...

PA: Mazarrón, Mazarrón

Risas de Marc y Acosta mira a otra parte.

LA CONVERSACIÓN de @marcmarquez93 con @37_pedroacosta antes de la rueda de prensa del jueves en el #SpanishGP 🇪🇸: “Que no te afecte la presión, ahora disfruta y ya está” ✊ pic.twitter.com/CcxBu2Me88 — DAZN España (@DAZN_ES) May 3, 2021

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: