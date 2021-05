Marc Márquez cabreado consigo mismo por escoger condicionado el neumático de la Qualy

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez ha hecho la peor clasificación desde que está en la categoría máxima en el Gran Premio de España, al clasificar 14º en el circuito de Jerez.

Esa clasificación se ha visto condicionada por la caída que ha sufrido en la FP3, cuando en fase de aceleración ha perdido el neumático delantero. Eso ha provocado una caída a alta velocidad y ha llegado a impactar con el air-fence que se instala donde se termina la escapatoria.

“La caída no me ha condicionado en el pilotaje pero sí la elección del neumático delantero. He escogido el blando por seguridad, cuando para mí el mejor era el medio. La elección no ha sido para conseguir el resultado sino por la caída“, se lamentaba el piloto de Honda asegurando que eso era algo que debía cambiar.

Sobre el resultado de la caída, dijo que lo más importante había sido “el golpe en la cabeza y la espalda, pero quiero subrayar que si estoy aquí apretando es porque estoy bien“.

Dentro de su exigencia sobre cambiar la mentalidad y de seguir su recuperación recordó que “dije que volvería a ser el mismo Marc de antes y significa coger riesgos e ir al límite“, algo que seguro hará.

Principalmente porque dijo que “tengo ganas de forzar la máquina y estoy mejor encima de la moto“, llegando a decir que ha sentido que había vuelto a pilotar la moto como él quería.

Para mañana espera una carrera diferente de la de Portimao, ya que cree que este será un gran premio en el que irá de menos a más, y ya está pensando en los adelantamientos que deberá hacer para recuperar posiciones.

“Es difícil saber la carrera que podremos hacer, creo que será una carrera de menos a más porque el ritmo es bueno. No diré un resultado porque no tenemos nada en mente“.

