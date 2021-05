Pecco Bagnaia, líder de MotoGP: “sin ganar carreras no puedo plantearme el Título”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El italiano Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) sale como líder de MotoGP tras el Gran Premio de España, celebrado en el Circuito Angel Nieto de Jerez tras acabar segundo la carrera, cerrando un doblete de Ducati tras su compañero de equipo Jack Miller: “un resultado extraño e inesperado, porque Jerez es un circuito no ya de Yamaha tanto como de Fabio (Quartararo), del que he oído que ha tenido un problema con el brazo y sin este problema habría ganado. De todas formas tener dos Ducati en el podio de Jerez es extraño porque es un circuito en el que nos cuesta un poco” explica el líder, “apenas he toqué la moto en Portimao pero aquí hemos tenido que buscar muchas cosas“.

Bagnaia ha explicado a las cámaras de DAZN su carrera, en la que “he optado por estar tranquilo en las primeras vueltas para empujar fuerte después, algo que he conseguido (…) Cuando Morbidelli me alcanzó estaba intentando entender que mapa, cuando lo hice pude hacer mi ritmo y casi pillo a Jack, pero ya tenía mucha distancia, las últimas vueltas han sido difíciles con la goma delantera, casi me caigo de hecho, mejor así”.

Sobre el liderato Bagnaia ha optado por quitarse presión de encima y declararse fuera de la lucha por el Título: “de momento no he ganado ninguna carrera como para plantearme el Campeonato, espero ganar alguna carrera pero ya hemos visto que la constancia es lo más importante aquí, Joan ganó con sólo una victoria y la temporada es muy larga. Tenemos que ser constantes, cuando se pueda ganar ganaremos pero de momento, cuando tengamos dificultades como hoy lo mejor es llegar con un buen resultado. Pienso carrera a carrera, step by step, es lo más importante, no me siento en la lucha por el Mundial, sólo han pasado cuatro carreras pero estoy contento de liderar, claro”.

Para finalizar, aviso a navegantes sobre la Ducati: “conseguir un primero y segundo para Ducati en un circuito poco favorable nos dice que nos vamos a divertir en circuitos que nos sean más favorables“.

