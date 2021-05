Pol Espargaró, frustrado: “Tengo que correr con lo que me piden que corra. No sé qué tengo que mejorar”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró (Repsol Honda) ha terminado en décima posición el Gran Premio de España de MotoGP celebrado en el circuito de Jerez Angel Nieto, justo por detrás de su compañero Marc Márquez, algo que para el piloto “no es un buen resultado“, algo que su expresión y lenguaje corporal corroboraba al 120%, rara vez hemos visto a Pol con un gesto tan serio y enfadado como tras el Gran Premio de España.

Espargaró, que ha sufrido caídas en sábado y en el warm up antes de la carrera, afirmó que su resultado no se ha visto condicionado por éstas y relató su carrera con una gran frustración: “no tenemos tracción, no tenemos giro, presionas sobre los frenos más y más y más hasta que se rinden y te vas largo…“

Espargaró siguió refiriéndose a su situación actual en Honda en la que parece bastante perdido. “no sé si yo voy bien o no, si es la moto, si es el paquete que monto o si es el tipo de pilotaje, no tengo nada con lo que compararme porque los otros pilotos llevan otros paquetes en sus motos. He probado muchas cosas en muy poco tiempo y no he podido chequear nada, además mi conocimiento sobre la Honda es muy pequeño (…) No sé qué tengo qué mejorar porque no puedo comparar, es frustrante, soy el único que monta este paquete sobre su moto”.

Un concepto que Pol ha repetido en varias ocasiones, cada piloto lleva un paquete distinto en su moto sobre los que “no puedo decir en qué se diferencian las motos (…) Al final soy empleado de Honda y tengo que correr con lo que me piden que corra, es como cualquier trabajo”, dejando entrever dudas sobre quién decide qué paquete monta cada piloto o si es algo impuesto, incluyendo a Nakagami, algo que cuando se le preguntó evitó responder con un “hay que ser proactivo y mirar por el bien del grupo”

“No es la forma de trabajar a la que estaba acostumbrado“, zanjó Espargaró sobre un tema sobre el que se le vio visiblemente afectado.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: