Rossi no entiende por qué no es rápido

Valentino Rossi ha terminado el Gran Premio de España de MotoGP en décimo séptima posición en una carrera en la que ha vuelto a sufrir a pesar de los buenos resultados del pasado en el Circuito de Jerez. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

El 46 ha luchado por llegar a la zona de puntos sin conseguirlo en otra carrera aciaga, en el mismo circuito donde subió al podio por última vez el año pasado. “Ha sido un inicio de temporada muy complicado porque no soy lo suficientemente rápido. Tenemos problemas con la puesta a punto de la moto que no me permiten pilotar al máximo. Tenemos que encontrar el camino técnico para mejorar estos problemas y ser más fuertes y volver a llevar la moto al límite”, resumía en la rueda de prensa.

Preguntado por MotoRaceNation por el motivo para que hubiese tanta diferencia en rendimiento respecto al año pasado, cuando fue muy competitivo en Jerez, el italiano ha reconocido que no tiene una explicación: “Sinceramente no lo sé. En teoría somos muy similares. Intento pilotar como el año pasado. Aunque la moto no es exactamente como la del año pasado, en teoría es un poco mejor. Pero por alguna razón sufro más y soy más lento que el año pasado. También los neumáticos son más o menos iguales en teoría, pero no conseguimos encontrar el mismo agarre. Para nosotros también es un interrogante”.

Además Valentino ha resaltado la distinta evolución como motivo para la diferencia de prestaciones de un año a otro. “Es cierto que en MotoGP todo cambia muy rápido de un año a otro y muchas de las prestaciones cambian notablemente. Todo el mundo intenta hacerlo mejor, pero a veces no es posible”, reconocía en referencia a sí mismo.

A pesar de las dificultades, el piloto de Tavullia ha resaltado la importancia de no darse por vencido y mantener un estado de ánimo positivo como camino para poder salir del bache que está atravesando. “Tenemos que ser optimistas y estar fuertemente motivados. Hay que hacer todo lo posible para ser más competitivos”, declaraba ante los periodistas.

Por último, Rossi ha mostrado esperanzas de poder encontrar las soluciones técnicas que le permitan mejorar su competitividad en los entrenamientos oficiales que se disputarán en el mismo Circuito de Jerez, un trazado que siempre se le ha dado especialmente bien. “Mañana tenemos un test y tenemos cosas que probar. Espero que lo podamos hacer mejor”, sentenciaba el italiano.

