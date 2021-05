Alex Márquez “No es un resultado realista”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Alex Márquez ha remontado desde la 18ª posición de la parrilla para terminar la carrera del Gran Premio de Francia en la 6ª posición, habiendo llegado incluso a ponerse 4º durante algunas vueltas.

Ha terminado como mejor Honda de la carrera gracias a asumir grandes riesgos en el agua con goma de seco. “Con la goma en seco con agua he arriesgado y ha sido la clave porque he recuperado muchas posiciones“, decía el piloto de Cervera.

No obstante, cuando ha sido preguntado por el significado de esta posición final, no ha dudado en decir que falta aún mejorar muchas cosas. “Sólo hemos aprovechado la oportunidad y me he adaptado. Aún hay muchas cosas que entender“, sentenció el del LCR.

Por eso, de Mugello y los circuitos que vienen ahora dice que espera “que ahora que cambian los circuitos mejoren los resultados pero tenemos que mejorar la entrada en las curvas“.

