Álex Rins hace autocrítica: “Ha sido una caída estúpida”

Álex Rins ha sufrido dos caídas en la carrera del Gran Premio de Francia de MotoGP que le han llevado a sumar el tercer cero consecutivo en lo que llevamos de temporada. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

El piloto de Suzuki ha protagonizado un inicio de carrera espectacular, que le ha llevado a remontar nueve posiciones en la primera vuelta y hasta 12 en la primera parte. “La lluvia ha sido una lástima. Ayer le dije a mi equipo que me sentía muy bien en seco y podíamos terminar en el podio. Pero ya se ha visto. Un arranque perfecto, unas vueltas perfectas al principio y cuando ha comenzado la lluvia todos los pilotos hemos arriesgado mucho porque ha caído mucho agua” explicaba en la rueda de prensa.

Su primera caída ha llegado al volver a pista después de cambiar la moto en la primera carrera ‘flag to flag’ que se disputa desde 2017, cuando un toque de freno le ha llevado a perder el agarre de la rueda delantera. “He salido del box y normalmente en esa curva, la cuatro, en los entrenamientos no usamos los frenos. Esta vez desde el pit, en carrera, he frenado un poco para girar y he perdido el tren delantero. Luego he entrado en boxes para volver a cambiar la moto y he vuelto con medio y blando, pero el mayor problema es que la puesta a punto era de seco y estábamos en lluvia” reconocía ante las preguntas de los periodistas.

De vuelta a la pista con la primera moto con neumáticos de lluvia pero con puesta a punto de seco, Álex se ha visto obligado a gestionar una moto complicada que le ha llevado a una nueva caída: “He sufrido un poco las primeras vueltas para calentar los neumáticos, pero en general y sobre todo en la frenada la moto iba muy dura, poco suave, demasiado agresiva. Y he perdido de nuevo el tren delantero”.

La expresión del 42 dejaba entrever la desilusión que le ha provocado esta nueva caída, además de la afectación que tiene en el resto de componentes del equipo. “Los momentos así son duros. Ver a los chicos del equipo que no son felices… Estamos pasando un momento complicado. Tres caídas en las tres últimas carreras no es fácil. Para mí también es difícil, pero resetearé y sé que llegaré más fuerte a Mugello. Intentaré pelear en Mugello, es todo lo que podemos hacer”, declaraba el barcelonés.

Rins se ha mostrado muy contrariado por el hecho de que se siente mejor que nunca sobre la Suzuki a pesar de la mala racha que atraviesa. “Hemos mejorado mucho la moto. Tengo que pedirle perdón al equipo porque este año es la temporada que me estoy sintiendo más fuerte en la moto. Hago lo que quiero, excepto en la clasificación. Aquí en Le Mans sufrimos mucho, pero en seco fuimos muy rápidos desde el inicio […] Hemos mejorado mucho la moto, simplemente estamos cometiendo errores estúpidos. Hoy hemos hecho lo imposible […] Pero he tenido una caída estúpida“.

Preguntado por MotoRaceNation si ha llegado el momento de cambiar el enfoque de las carreras para plantearlas de forma más conservadora, Rins ha sido tajante. “A día de hoy mi forma de afrontar un Gran Premio va a ser la misma” sentenciaba sin dudar ni un momento.

