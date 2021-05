Alex Rins no está preocupado por los dos ‘ceros’. “Vamos a remontar”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Alex Rins se mostró confiado para el Gran Premio de Francia tras sus dos caídas consecutivas, las sufridas en Prtimao y Jerez, y explica el porqué de las mismas y su confianza en pelear por el campeonato.

“Las caídas son difíciles de analizar, sobre todo la primera. La segunda porque estaba en el grupo y perdí el punto de frenada y giré en la parte sucia. La solución es clasificar mejor“, terminó bromeando el de Suzuki.

La caída de Jerez le obligó a pasar por el Hospital Dexeus para visitar al doctor Mir, quien le dijo que tenía una inflamación que le ha impedido entrenar hasta este mismo lunes, pero cree que está completamente restablecido.

A pesar de todos estos contratiempos se muestra positivo. “Me siento fuerte mentalmente y eso hace que no me importen mucho los dos ceros aunque son muchos puntos los que he perdido. Vamos a remontar“.

Ante esa declaración de intenciones, sobre cómo afrontar ese principio de remontada en Le Mans, dijo que una de las claves va a estar en siempre en el top10 para entrar directamente en la Q2.

