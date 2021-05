Fabio Quartararo, líder de nuevo: “Estoy rodeado por las Ducati”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pole, podio y liderato por un punto, sobre Pecco Bagnaia, de MotoGP para Fabio Quartararo tras el Gran Premio de Francia celebrado en el circuito de Le Mans. La carrera, inicialmente declarada en seco, ha entrado en modalidad “flag to flag” en los primeros compases cuando la lluvia se ha avalanzado literalmente sobre la pista francesa obligando a los pilotos a entrar a pit lane a cambiar de moto:

“Mucho coco hoy” declaraba Quartararo a DAZN, “sobre todo cuando ha empezado a llover que todavía llevábamos slicks, he visto que Maverick o Marc han tirado y yo me he dicho que era el momento de intentar escaparse, pero llegó un momento que llovía muchísimo en la parte de detrás del circuito y frenando casi pierdo la moto de delante, así que de la curva 9 hasta el box fui con muchísimo cuidado y tanto Marc como Rins nos cogieron mucho. Después me he equivocado de moto en el box, me iba a subir a la moto de Maverick…. un poco más y me paro en el box de Bastianini que también tiene la moto azul… Un poco de presión en mi primer flag to flag pero ya tenemos la experiencia“.

Quartararo ha sufrido mucho en las últimas vueltas incluso para mantener el podio tras haber liderado desde prácticamente el cambio de moto pero perdiendo mucho tiempo conforme se secaba la pista: “Zarco y Miller han escogido el medio delantero, la mejor opción al final, y yo he montado el blando que era con el que había rodado todo el fin de semana. Encima estas condiciones eran las peores posibles para nosotros, tras los FP, terminé el 19 en el FP3, me dije que había que hacer algo y en el Warm Up hemos hecho algo que nos ha permitido mejorar, al final poder hacer podio en casa, en estas condiciones, después de una operación… es como una victoria para mí“.

“Más que ponerme líder valoro más haber hecho un podio en estas condiciones, Pecco ha ido todo el finde rápido en agua y he podido acabar delante de él, estoy rodeado de muchas Ducati en el Campeonato y hay que intentar salir de ahí en medio…“.

Un dominio de Ducati que hará sufrir a Quartararo en las próximas citas: “En Mugello y Barcelona habrá que estar fuertes mentalmente porque son pistas para las Ducati, grandes rectas, curvas grandes, pero después llegará Assen y Sachsenring que son favorable para nosotros. En Barcelona yo no voy mal, así que poco a poco llegaremos a las Ducati”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: