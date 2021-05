Jack Miller, ganador en Le Mans: “pensé que habría bandera roja”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) ha vencido el Gran Premio de Francia, que se ha desarrollado en condiciones de “flag to flag”. Segunda victoria consecutiva de la temporada, tercera de su carrera en MotoGP, tras una carrera en la que el piloto ha vivido de todo y ha sabido aprovechar su buen hacer en condiciones de mojado como ya ha demostrado en otras ocasiones:

“Ha sido de lo más ajetreado, al principio el tiempo estaba calmado y me he salido, cuando ha empezado a llover y a soplar el viento, tirando incluso las barreras del corralito, pensé hasta que sacarían bandera roja… hacía muchísimo viento, ha tirado a Alex Rins y a mí casi me pasa lo mismo, así que me corté un poco en esos momentos. Tras el cambio de moto, iba con el gancho puesto por el neumático trasero y después tuve que hacer la doble long lap, pero al final me sobrepuse y cuando pasé a Fabio me sentía muy cómodo con las condiciones, aunque al final con la presión de Zarco y la pista bastante seca no sabía si volver a entrar a cambiar de moto o no, las últimas vueltas fueron muy largas tratando de gestionar los neumáticos con Johann acercándose. Al final aguanté y pude ganar, dos victorias consecutivas que saben fantástico y que al final son por la gran labor que está haciendo el equipo“.

Un doble long lap que Miller aceptó pero que, según contaba a DAZN, “no sabía por qué era, cuando vi que no lo quitaban de la pizarra me dije que no me escapaba pero no sabía qué había hecho, no me había salido de pista, no sabía qué pasaba, luego me dijeron que era por exceso de velocidad en el pit lane, es normal, colecciono multas por exceso de velocidad en Le Mans…“.

Miller estaba exultante y bromeaba continuamente tras su victoria, pero no dejó pasar la oportunidad de mostrarnos la parte más cerebral de su carrera: “Esperé hasta el último momento para cambiar el mapping a uno con menor tracción, la pista estaba muy seca, hacía mucho spinning y quería guardar neumáticos pilotando fino, pero con Johann empujando tan fuerte hice el cambio en las cuatro últimas vueltas, contaba con que Zarco tendría muy desgastadas sus gomas por fuerza tras la remontada a la hora de hacer el mapping, mantuve la distancia y el resto es historia”.

Miller, deportivo, no dejó de elogiar a Zarco por su podio y sobre todo la actuación de Fabio Quartararo, del que dijo que no suele ir bien en condiciones de lluvia.

