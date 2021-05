Joan Mir, tras el GP de Francia: “Me he equivocado, pero Suzuki debe mejorar”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir (Suzuki Ecstar), actual Campeón del Mundo no ha podido terminar el Gran Premio de Francia tras caer justo antes de llegar a box una vez admitido el cambio de moto una vez que la lluvia hizo acto de presencia en el circuito de Le Mans.

“Realmente decepcionado, no esperaba esta caída, ha sido tan impredecible… había mucha agua en la pista, íbamos con los slicks y ¡no iba apretando!, sólo quería llegar al box y ni siquiera sé que rueda he perdido en la caída, luego vi que la moto se había parado y empecé a correr hacia el box sin sentido, hay que aprender de esta experiencia, ya sabía que tenía que llegar con la moto al box si quería reincorporarme a la carrera pero en ese momento me equivoqué, tengo que pedir perdón al equipo, sobra decir que es algo que no debo repetir. Por lo demás, toda un pena, realmente sentía que teníamos un gran potencial en condiciones de seco, incluso en el warm up íbamos bastante bien…. así son las carreras y por fortuna ya nos vamos de Le Mans“.

Mir quita importancia a este resultado de cara al campeonato”Es normal cometer errores en un par de carreras durante el Campeonato, es importante no repetirlos… No creo que el Mundial esté comprometido por el resultado de Le Mans, el objetivo era finalizar la carrera, hacer una buena actuación pero el clima aquí es tan impredecible que de alguna manera me vi en la pista mojada con slicks, como todos, algo difícil de controlar, tanto que me dije ‘sólo mantente en pie’, llegando a perder dos posiciones en esas vueltas, pero no pudo ser“.

Mir remarcó repetidamente lo fuerte que se sentía en condiciones de seco y su potencial para llegar al top 5 cada vez que se le preguntó por el resultado de Le Mans en clave de Campeonato, aunque terminó reconociendo que “a final de temporada seguro que este resultado pesa“.

Y una queja a Suzuki, reconociendo que Yamaha o Ducati han mejorado mucho más porque han traído más piezas obligando a los pilotos de Suzuki a “ir aún más al límite“, y avisando que los próximos circuitos no son propicios a las Suzuki, poniendo el foco no ya en las pistas sino en lo poco que Suzuki ha evolucionado comparado con las Ducati.

