Joan Mir no se ve luchando por la carrera y explica la relación de sus motos con Kevin Schwantz

Joan Mir finaliza la primera jornada del Gran Premio de Francia en la 13ª posición, fuera de las plazas que dan acceso directo a la Q2.

En mojado se ha sentido bien con la moto y cree que están bien en esas condiciones, pero en seco les resulta más difícil. “No soy competitivo y mi sensación con el delantero no son buenas y cuando intentaba hacer el tiempo he perdido el tren delantero, pero si no pasa en esa curva hubiese pasado en la siguiente. Hay algo que no está bien por ahora“.

“No hay un gran consumo de neumático, aquí lo que se necesita es confianza con el tren delantero para frenar bien y girar bien para conseguir un buen tiempo por vuelta “, decía Joan Mir sobre lo que le ha provocado no poder conseguir buenos registros.

A pesar de que sí que cree que puede conseguir corregir el balance en la moto que le permita mejorar eso, no se muestra muy optimista porque nos comenta que “no creo que pueda ganar el domingo, si pudiera estar entre los 5 primeros yo estaría satisfecho“.

En el pasado había disfrutado de este trazado, pero en este momento sabe que “este no es el mejor circuito para nosotros. Lo tendremos difícil aquí para luchar con los primeros tendremos que minimizar riesgos“. Será lo que intente para seguir con lo que ha definido como un inicio de temporada muy inteligente.

Sobre una carrera ‘flag-to-flag’, y al ser preguntado por este medio, dijo que él no tiene moto favorita y que no existiría preferencia por tener una moto configurada para seco y otra para mojado. Nos explicó que para él hay que huir de esas ‘manías’ y que por eso no tiene moto ‘uno’ y ‘dos’.

Desveló que, siguiendo la numeración que había llevado Kevin Schwantz cuando fue campeón del mundo, por eso la numeración de sus motos eran ‘cuatro’ y ‘cinco’. Una curiosidad más.

