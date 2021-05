Marc Márquez cabreado con él mismo “la segunda caída no era necesaria”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez no ha terminado el Gran Premio de Francia después de sufrir una doble caída.

Sabe que esta era una oportunidad para él de conseguir un buen resultado, a pesar de que el haber ganado la carrera o conseguido una buena posición no iba a cambiar su forma de pensar sobre el campeonato.

“Este año no estamos pensando en el título aunque hubiese ganado o hubiese hecho de los 5 primeros porque no va a afectar a mi campeonato. Ojalá que al final eche de menos estos puntos“, decía el de Honda sobre su planteamiento del campeonato.

Lo que es indudable es que en su cabeza sigue siendo piloto, porque explicaba que ha superado a Fabio Quartararo en la entrada a pit lane para cambiar la moto porque ha visto que allí el francés no aceleraba.

“He adelantado a Fabio porque he visto que no aceleraba y si es medio segundo gratis… Le he podido pasar con en F1“, ha comentado sobre el momento que se ha puesto a liderar la carrera.

Pero sobre todo se ha mostrado molesto con su segunda caída. Entendiendo que podía haber sufrido caídas, como la suya primera o de otros pilotos, se criticaba haber terminado su carrera en la grava por ser innecesario.

“La segunda caída era innecesaria, no estaba concentrado y sólo estaba pilotando pensando en otras cosas“, dijo antes de explicar en qué pensamientos se había distraído. “He caído porque estaba pensando más en posiciones encima de la moto más que en la carrera en sí“, algo que le enfadó de forma importante.

La lectura positiva es que sabe que si hubiese pilotado más despacio “la carrera estaba ahí“, además de que ha dicho que este fin de semana se han visto algunas pinceladas de algo bueno.

