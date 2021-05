Marc Márquez no ve ninguna Honda cerca de conseguir la victoria

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez se ha conseguido clasificar directamente para la Q2 del Gran Premio de Francia al haber sido octavo en el primer día de libres.

A pesar de haberse clasificado dijo que aún está yendo con margen de prudencia “La prudencia me viene natural porque no siento salir e ir rápido. Antes iba rápido sin tener todo bajo control“.

Algo que contrasta con lo que más tarde comentó sobre su instinto y cómo le controla el equipo “Mi instinto sale arriesgar pero en el equipo me lo remarcan mucho, que no es nuestro campeonato y que estamos en una situación particular, que no es nuestro objetivo. No se descarta nada, pero saber dónde estamos y dónde queremos llegar“.

Remarcable ese “no es nuestro campeonato“, porque también dijo que ahora mismo no ve a ninguna Honda cerca de conseguir la victoria, es instó a los pilotos y a la marca a poner antes más motos entre los cinco primeros.

“Honestamente no veo a ningún piloto Honda cerca de la victoria.

Tenemos que intentar conseguir un podio y poner más motos en el top5. Si es así antes de final de año habrá más victorias de Honda“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: