Maverick Viñales: “No estoy dando el máximo de mi potencial”

Maverick Viñales ha terminado la carrera del Gran Premio de Francia de MotoGP en décima posición después de una carrera en la que ha llegado a liderar algunas de las primeras vueltas hasta que la lluvia ha hecho acto de presencia. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

El piloto de Yamaha ha conseguido hacer una salida buena en el circuito de Le Mans, punto débil en el pasado del piloto de Roses. A pesar de que Jack Miller ha tomado la delantera de la carrera, Viñales ha conseguido superarlo para liderar la carrera hasta que ha aparecido la lluvia, lo cual ha cambiado totalmente el guión de la carrera para el español. “Estoy contento porque la moto iba bien. Iba muy bien. Hoy era una de esas carreras que es poner ritmo e intentar abrir hueco” reconocía en la rueda de prensa.

Con la llegada del líquido elemento Maverick se ha mostrado cauto para no irse al suelo pero se ha quedado con el grupo de cabeza hasta que un error en la curva ocho le ha llevado a perder contacto con los líderes de la carrera: “He cometido un error cuando estaba con Marc y con ellos, me he ido largo en la curva ocho. He perdido el hilo y ya no sabía si estaba mojado o no y no sabía qué hacer. Creo que eso es lo que ha eclipsado un poco esta carrera”.

El 12 reconoce que a pesar de la buena carrera que parecía que podía hacer hasta que ha llegado la lluvia, lo que tiene que hacer es apretar más aún y subir más el nivel, ya que la condiciones de hoy han sido igual para todos y su resultado final ha terminado siendo discreto. “Ir a tope, no hay nada más que ir a tope. Hoy en carrera hubiéramos hecho algo especial, que es lo que realmente buscábamos y es lo que hacía carreras que no teníamos. Un poco trabajando, poco a poco, yo también. Hemos encontrado una mejor puesta a punto y sobre todo para cuando es este tipo de carrera. Creo que hoy iba a ser una buena carrera. De todas maneras eso no se podía controlar [en referencia a la lluvia]. Todo el mundo ha tenido las mismas condiciones y no hemos sido capaces de sacar el máximo” admitía frente a los periodistas.

Sin embargo, el de Roses no cree que se trata de asumir más riesgos sino de conseguir exprimir al máximo todo su potencial: “Más que arriesgar más, lo que tengo que hacer es subir el nivel. Seguir apretando, apretando y apretando. Me encuentro que estoy yendo rápido pero por otro lado encuentro que no estoy dando el máximo de mi potencial, así que tengo que encontrar la manera de dar el máximo. Este fin de semana hemos entendido bastantes cosas y era positivo, era muy positivo. Sobre todo salir y ponerme primero. Yo creo que eso nos dará motivación para seguir luchando”.

