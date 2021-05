Pol Espargaró: “He sufrido en mojado”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró ha terminado la carrera del Gran Premio de Francia de MotoGP en octava posición, en una carrera en la que la lluvia le ha llevado a tener peores sensaciones de las que había experimentado en condiciones de seco. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

El piloto de HRC ha destacado que el buen rendimiento que había tenido en seco le ha hecho sentirse insatisfecho con el resultado final del Gran Premio. “La carrera no ha ido como me gustaría. Soy autocrítico y no hemos ido bien. Hemos sido la tercera Honda, aunque enganchado a ellos en cuanto a posiciones y no estoy contento porque hemos llegado muy lejos de los primeros. No he tenido buenas sensaciones, no hemos sido rápidos en agua a pesar de que teníamos muy buen ritmo en seco”, reconocía ante los periodistas.

Sin embargo el 44 opina que el fin de semana ha tenido más cosas positivas que negativas y cree que es de justicia valorarlas también. “Ha sido un buen fin de semana en condiciones de seco y también hemos tenido buenos momentos en agua. Se nos ha torcido un poco la situación y no he sido igual de rápido de lo que me hubiera gustado o igual de rápido que en seco. En condiciones de mojado he sufrido un poquito más con el neumático blando trasero. Creo que en seco el desarrollo del fin de semana ha ido muy bien. He sido competitivo. He estado de los cinco primeros en prácticamente todos los entrenos menos en el ‘qualy’ que estaba de los tres primeros hasta que me caí. Hay que coger también las cosas positivas, no solo las negativas y este fin de semana tenemos muchas cosas positivas que sacar”, destacaba en la rueda de prensa.

Ahora lo más importante para el piloto de Granollers es mantener una evolución positiva de cara a los próximos Grandes Premios de manera que pueda confirmar que las sensaciones positivas no son fruto aislado de un solo fin de semana: “Hay que seguir trabajando duro porque en Mugello empieza otro fin de semana, seguido Barcelona, así que esto no para y tenemos que ser competitivos y mejorar. Estamos entre los 10 primeros del campeonato del mundo y tenemos que mirar solo para arriba”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: