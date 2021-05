Pol Espargaró: “Tener a Alberto Puig es crucial para mí”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró ha terminado la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia de MotoGP con el cuarto mejor tiempo combinado de las dos sesiones a menos de cuatro décimas de distancia del más rápido, que ha sido Johan Zarco. [Puedes consultar los resultados del día AQUÍ]

El piloto de Granollers ha confirmado así las buenas sensaciones que tuvo en la jornada de test posterior al Gran Premio de España disputado en el circuito de Jerez, donde pudo hacer múltiple pruebas con la moto para solucionar los problemas que se había encontrado hasta el momento. “Así fue en Jerez, donde tuvimos problemas durante el fin de semana y otros que arrastrábamos desde Portimao o Catar y después de 90 vueltas [durante el lunes de test] y probar distintas cosas como donde poner los pesos encima de la moto y diferentes puestas a punto, chasis, etcétera, entendía lo que necesitaba para poder ser rápido, ellos me lo pudieron dar y aquí las cosas están yendo bien. Quiero ser prudente, a ver si en otros circuitos el resultado sigue siendo positivo, pero ya es importante llegar aquí y que las cosas funcionen después de tantas vueltas en Jerez. También es importante que no me perdiese después de tantas pruebas en la moto” declaraba ante los periodistas.

El 44 reconoce que su sintonía con la moto es cada vez mayor y eso le permite trabajar de forma más certera en las solución de los problemas. “Es importante que hoy haya ido bien para sentirme productivo. Para saber que las cosas que hacemos tienen un significado. Un cambio lo hacer porque entiendes el problema, te traen una solución, entiendes la solución y entonces avanzas. Me siento bien porque estoy en un punto en que empiezo a sentir los problemas de esta moto y empiezo a entender la manera de solucionarlos. Soy capaz de usar las herramientas que me da Honda para ser más rápido y para solucionar los problemas que tenemos” admitía en la rueda de prensa.

Aunque se muestra confiado de haber emprendido el buen camino tras las pruebas hechas en Jerez, el piloto de HRC no ha querido lanzar las campanas al vuelo de forma definitiva a la espera de que se confirme también en otros trazados: “No sé si el buen rendimiento es por ese trabajo, pero seguro que muchas de las cosas que probé y estamos usando hoy son muy útiles. Me ayuda especialmente en ganar confianza. Probamos muchas cosas que me hacen sentirme más cómodo en la moto y tuve algunos problemas en otros aspectos que mejoramos en el test y ahora no tengo estos problemas aquí, como por ejemplo la falta de grip trasero entrando en curva […] Si es por el circuito o no, no lo sé, habrá que ir a Barcelona y Mugello, pero arreglamos esos problemas en el test de Jerez y ahora no los tenemos aquí”.

Otro factor que Pol ha destacado como determinante ha sido la vuelta de Alberto Puig al box de Honda, después de varias carreras ausentes por motivos de salud: “No es que la comunicación sea mala con los japoneses, aunque por supuesto la cultura es distinta de la europea y por eso me es más fácil comunicarme con Alberto Puig. Para mí la clave con Alberto Puig es la relación, él es muy importante para mí en el equipo. Por que antes de nada, ha sido piloto. Por eso él siempre entiende nuestras sensaciones incluso cuando las cosas no están yendo bien”.

El piloto catalán nota mucha diferencia de trato con ex pilotos y técnicos que no gozan de la experiencia de haber sido pilotos profesionales. “Los técnicos lo ven todo con números. Tú eres un número más en una moto llena de números y eso es muy rígido. En cambio cuando hablo con Alberto Puig todo se vuelve más humano. Cuando hablo con él entiende mis problemas en otro nivel y se los puede traducir a los japoneses porque los conoce mejor que yo. Por eso para mí es crucial tener a Alberto y por eso hablo tanto con él. Me entiende tan bien y soy tan abierto con él, que es muy importante para mí que esté aquí”, remarcaba el piloto español.

Aunque el análisis de la telemetría es esencial, lo que más valora el de Granollers como se interpretan esos datos a la hora de aconsejarle: “No son consejos de análisis de datos. ¿Sabes? Los japoneses lo basan todo en analizar los datos y te dicen cosas del tipo: – Marc está frenando más tarde que tú- o –Marc está acelerando antes que tú-, pero la forma de Alberto Puig de analizar esos datos reduce mi trabajo. Él ve esos datos y me dice por qué Marc está acelerando mejor que yo: – Ok Pol, tu trazada no es la adecuada- o tal vez –Estas abriendo el gas un poco demasiado pronto, en este punto es muy importante con la Honda hacer esto de esta manera-. Cuando tengo un problema de estos se lo puedo explicar o cuando hablo por ejemplo con Ramón Aurín, me ayuda y me dice: -Trata de hacer esto- o -¿Por qué no intentas esto?- Esas cosas de piloto a piloto hacen que sea mucho más fácil de entender y mejorar. En vez de ver datos, eso es mucho más eficiente, digámoslo así”.

