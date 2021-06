Álex Rins: “Si Zarco no impacta contra mí, se va a la grava”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Rins ha terminado la carrera de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos en la undécima posición, después de haber hecho una gran salida que se ha visto truncada por un toque con Johan Zarco que le ha llevado fuera de la pista y le ha hecho perder muchas posiciones. [Puedes ver el resultado de la carrera AQUÍ]

El 42 no ha podido disimular su decepción de no haber podido firmar una buena carrera, especialmente después de ponerse cuarto desde la salida. “Estoy un poco decepcionado porque una vez más el ritmo ha sido muy bueno hasta que Zarco me ha sacado de pista. Después me he puesto a rodar solo y el ritmo estaba ahí para lograr el objetivo que me puse ayer, que era acabar entre el tercero y el quinto”, reconocía el piloto catalán.

Además el de Suzuki se ha visto obligado a levantar la moto y salirse a la grava para evitar acabar en el suelo. “Yo he frenado en el sitio teniendo a Maverick delante y de repente he visto que una moto me tocaba con la mala suerte de que mi brazo se ha quedado enganchado en su ala. Lo único que podía hacer era levantar la moto porque si hubiese seguido inclinado me habría ido al suelo. He perdido mucho porque me he ido a la grava, luego los neumáticos estaban sucios y he tardado como media vuelta para limpiarlos y volver a tirar”, explicaba ante las preguntas de los periodistas.

Además el español se ha mostrado sorprendido por lo excesiva que ha sido a su juicio la maniobra del piloto francés. “Ha sido una pena porque si miramos la vista de helicóptero cuando Zarco impacta contra mí, incluso impactando contra mí se va tres o cuatro metros hacia fuera en comparación a Maverick que está delante haciendo la trazada buena. Si no llego a estar yo, desde luego que se va a la grava. Una verdadera lástima pero hay que seguir trabajando” admitía resignado.

El barcelonés ha valorado positivamente el parón estival que viene a continuación, tanto para él como para Suzuki. “El parón me puede venir bien para recuperarme mejor de la mano, especialmente viniendo de un circuito físico. Quizás Suzuki pueda llegar a traer el holeshot trasero y así lo podemos aprovechar mejor” explicaba durante la rueda de prensa.

Además Rins explicaba que el descanso le serviría también para hacer un punto y aparte en la temporada puesto que la primera mitad no ha salido como esperaba: “Es cierto que esta primera mitad de temporada no ha sido buena para nosotros aunque tuviéramos la velocidad y fuéramos rápidos, no hemos conseguido los objetivos o resultados que nos íbamos marcando. Pero volveremos más fuerte”.

De hecho Álex ha reconocido que el cambio de puesta a punto que han hecho en la moto le confiere mejores sensaciones, especialmente en el tren delantero que le causó varias caídas en esta primera mitad de 2021: “Estoy contento de las sensaciones con la moto porque con este pequeño cambio que hemos hecho de puesta a punto, soy capaz de sentirme cómodo, siento más el tren delantero cuando se va a cerrar y cuando no… así que llegaremos más fuertes para Austria”.

Así su intención para la segunda parte de la temporada es precisamente poder materializar todas las buenas sensaciones que ha tenido este 2021 y que se vea traducido en resultados: “Lo único que quiero para la segunda mitad de la temporada es intentar terminar de rematarlo. Porque la velocidad está, el sábado somos rápidos, el domingo también pero al final por una cosa u otra no acabamos de lograr los objetivos que nos marcamos”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: