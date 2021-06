Álex Rins: “Acabaré la carrera con dolor pero acabaré”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Rins comenzará la carrera del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP desde la séptima posición de la parrilla después de sufrir una caída en la Q2. [Puedes consultar el resultado de la clasificación AQUÍ]

Afortunadamente el 42, aún en recuperación de la caída que sufrió con la bici en Montmeló, no ha sufrido ningún problema con la caída de hoy. “Por suerte estoy bien. Ha sido un pequeño resbalón que ha sufrido de delante, afortunadamente sin consecuencias. Una lástima porque venía mejorándome un poquito. No sé si hubiera podido entrar en la segunda línea, pero venía un poco mejor”.

Aún sin haber sufrido ningún daño en la muñeca, el piloto español reconoce que todavía sufre molestias en la muñeca y que estas se ven acentuadas en Assen por las características del trazado holandés: “En cuanto a la mano estoy bastante bien. Me duele un poco encima de la moto, pero lo bueno es que cuando me bajo no está casi hinchada y puedo trabajar. De cara a mañana intentaré tomarme algo porque esta pista comparada con Sachsenring es mucho más física en cuanto a la muñeca, en cuanto a velocidad de cambios de dirección… Yo creo que seguramente acabaré la carrera. Con dolor pero la acabaré”

El balance del piloto de Suzuki ha sido positivo aunque se ha mostrado dubitativo en cuanto a la elección de los neumáticos para la carrera. “Nos hemos conseguido meter en la Q2 directos y hemos hecho un buen test probando la mano. No sabemos todavía qué neumáticos usaremos. Tenemos que analizar bien el desgaste con la telemetría”.

Respecto a las aspiraciones del piloto catalán de cara a la carrera, espera llegar a las posiciones delanteras aunque descarta luchar por la victoria. “Luchar por la tercera posición o por un top 5 sería una buena posición, porque las dos Yamaha oficiales han demostrado estar muy fuertes […] Para ganar la carrera o hacer segundos no creo, porque la Yamaha han demostrado estar un paso por delante”.

