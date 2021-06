Fabio Quartararo: “Esperaba un buen inicio de año, pero no tanto”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo ha conseguido su cuarta victoria de la temporada en la carrera de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos, después una carrera en la que inicialmente se ha visto taponado por la Ducati de Francesco Bagnaia que le impedía poder imponer su ritmo. [Puedes ver el resultado de la carrera AQUÍ]

Quartararo ha intentado adelantar al italiano en varias ocasiones, pero el de Ducati le devolvía el adelantamiento en la recta y recuperaba el liderato haciendo gala de una excelente combinación de potencia y capacidad de tracción. Así lo ha explicado el piloto francés: “Ha sido una carrera dura. Cuando tenía a Pecco [Francesco Bagnaia] delante me resultaba imposible adelantarle. No tengo palabras para explicar lo difícil que era adelantarle. Iba cerrando los huecos y saliendo de la curva seis tenía mucha potencia. Luego he visto la posibilidad de adelantarle en la curva 12 y aunque no esperaba adelantarle ahí ha sido el sitio perfecto”.

Otra dificultad que ha tenido que afrontar el piloto de Yamaha ha sido un problema muscular que le ha causado molestias notables pero que ha podido gestionar sin que le impidiesen hacer la carrera que él deseaba: “No he tenido problemas con el síndrome compartimental, sino con el tríceps que se me montaba. En este circuito es bastante complicado por los cambios de dirección y ha sido bastante doloroso, pero finalmente bien. Cuando he visto que tenía cuatro segundos y medio con Bagnaia y Viñales iba bastante rápido, he dado el último tirón y ha sido el momento correcto de empujar un poquito más”.

Ahora Fabio es aún más líder de la general con 34 puntos de ventaja sobre su compatriota Johan Zarco, reconociendo que esta primera parte de la temporada 2021 ha superado ampliamente su expectativas: “Al principio me metían mucha presión por ser el piloto que substituía a Valentino Rossi, hasta que conseguí la victoria de Catar y ya no tuve que escuchar más ese tipo de comentarios. Yo esperaba que me fuese bien este año, porque cuando gané en Portimao fue una victoria a nivel mental. En 2020 fue un desastre y en cambio este año ha sido increíble. En 2020 no estaba tan concentrado porque sabía que había perdido el campeonato, pero este año marcaba el inicio de la temporada europea. Fue un hito mental para mí. Esperaba tener un buen inicio de la temporada, pero no tan bueno como lo he tenido”.

Sin embargo Quartararo localiza el origen de su éxito en 2020, donde los fracasos le hicieron conseguir toda una serie de aprendizajes que están dando sus frutos este año: “No es fácil, pero somos capaces de mantener el ritmo. En unas carreras un poco más y en otras un poco menos, pero estamos ahí, tenemos el ritmo. El año pasado no fue una buena temporada para mí porque tenía muchos altibajos y no tenía regularidad. Pero he aprendido muchísimo desde entonces. Y esto es lo fantástico para mí, el poder aprender. Cuando no tienes el resultado que esperas, siempre puede aprender. El año pasado no conseguí los resultados que quería, no aproveché la oportunidad de luchar al final por el campeonato pero acumulé toda esta experiencia y mereció la pena. Ahora me estoy sintiendo muy bien a nivel mental, con la moto, en el box… y tengo más claros mis objetivos a nivel mental”.

