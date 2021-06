Joan Mir “Este paquete no es suficiente para luchar por el título”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir hizo una carrera en el Gran Premio de los Países Bajos que lo llevó desde la 10ª plaza de la parrilla de salida hasta el tercer peldaño del podio.

A pesar de mostrarse contento por el resultado, ya que dijo que es un “podio importante que será una inyección de energía para ser mejores la segunda mitad de la temporada“. Siempre tratando de animar a su fábrica a implicarse más en el desarrollo.

Es por eso que dijo que “este paquete no es suficiente para luchar por el título y tenemos que trabajar mucho y mejorarlo“, que el no estar en igualdad de condiciones con el resto de fábricas les condiciona mucho. No en balde son la única fábrica que no tiene el dispositivo de salida trasero.

El resto de fábricas tienen mayor aceleración a la salida de las curvas en que pueden utilizarlo, y eso condiciona tanto las clasificaciones como las oportunidades de adelantar a sus rivales.

“Estoy seguro que el holeshot es lo que puede hacer la diferencia, para estar al mismo nivel que los demás“, sentenció el campeón del mundo de MotoGP en 2020.

Con las innovaciones tras el verano, y algunos ajustes más, considera que su situación en el campeonato le permite seguir soñando. “Este podio es importante porque no estamos cerca del líder pero no estamos tan lejos. Si mejoramos todo es posible“.

