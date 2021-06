Joan Mir: “No miro el campeonato”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir comenzará el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP desde la décima posición de la parrilla de salida. [Puedes consultar los resultados de la clasificación AQUÍ]

El vigente Campeón del Mundo se ha victo en dificultades para conseguir un buen tiempo de clasificación como ya viene siendo habitual para las Suzuki y en especial para el balear. “Con el neumático duro con 10 vueltas estaba rodando en 1:33’0 y luego en la clasificación solo he podido hacer 1:32’7[…] Me cuesta mucho bajar tres décimas. No es normal. Los demás pueden bajar un segundo, que podría ser lo normal, pero en mi caso no es así […] Con el duro hago un 1:33’0 e igual hasta puedo bajar un poco más a 1:32 alto y luego con el blando hago un 1:32’7 matándome. Realmente es un problema que está ahí y yo creo que un día lo solucionaremos” admitía el 36.

Joan cree que este problema endémico que sufre se debe a una conjunción de factores en la que se incluye. “Yo también tengo que mejorar. Seguramente para mi estilo todo no está favoreciendo el tema. Álex en algunos momentos logra sacar una vuelta un poquito mejor, veces en las que yo tengo mejor ritmo que él, así que es algo que se tiene que analizar para saber yo como usar la moto y también que la moto se adapte un poquito” explicaba en la rueda de prensa.

En cuanto a ritmo de carrera, Mir se ha mostrado confiado de poder ser competitivo en Assen gracias a las buenas sensaciones que ha tenido durante los entrenamientos. “El ritmo está bien. He trabajado mucho con neumáticos usados, tanto con el duro como con el blando y tengo buenas sensaciones”, admitía frente a los periodistas.

Respecto al planteamiento de cara a la carrera, el mallorquín tiene claro que sus posibilidades pasan por hacer una buena salida e imponer su ritmo, pues cree que las Ducati saldrán desde una posición que les costará mantener a medida que pasen las vueltas. “Es importante ser inteligente. Las Ducati han sacado una vuelta espectacular pero no tienen demasiado ritmo de carrera. Igual mañana pueden sorprender, pero el ritmo no es demasiado bueno. Tenemos que hacer unas buenas primeras vueltas y luego mi objetivo es estar cerca de los primeros, del podio y tal. Hay que gestionar bien y saber hacer las cosas” declaraba a la prensa.

En lo tocante a la estrategia con la que afronta las carreras, el piloto español ah dejado claro que la único que puede hacer es centrarse en cada carrera sin pensar en el campeonato: “No miro el campeonato, miro hacer el 100% con el paquete que tengo, es mi trabajo. El año pasado es lo que hice y este año estoy haciendo lo mismo. Lo que está claro es que cuesta un poquito más. Intentaré en carrera hacer lo mío, intentaré estar cerca de estos [en referencia a las dos Yamaha oficiales] y ver luego a final de carrera qué pasa. Porque que tengan mejor vuelta al principio puede hacer que tengan menos gomas al final o no, no lo sé. Intentaré estar cerca de ellos pero es verdad que aquí las Yamaha van muy bien”.

