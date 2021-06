Marc Márquez “Es cuestión de tiempo volver al nivel que estaba”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez terminó la carrera en la séptima posición final del Gran Premio de los Países Bajos, consumando una remontada extraordinaria ya que partía de la 20ª posición, y ha terminado con buenas sensaciones.

El de Honda, después de haber caído por un fallo en su moto, decía que la confianza cuando se dan esas situaciones es difícil de recuperar. En carrera no ha parecido que tuviese falta de confianza, y es que algo cambió.

“No ha sido un fin de semana fácil por la caída, pero la condición física ha sido difícil. La primera cosa que he hecho al volver al box ha sido dar las gracias a HRC porque han hecho un gran trabajo de un día para otro. Eso deja recuperar la confianza y me he sentido más seguro”, dijo a este respecto el piloto.

Según sus sensaciones, y con el chasis nuevo, la moto podía haber terminado en el podio. Dejando al dúo Yamaha a un lado, consideraba que podía haber estado en el grupo que había estado luchando por el tercer peldaño del podio, de haber estado físicamente mejor.

“La salida y la primera vuelta, he avisado al equipo ‘igual la carrera se acaba en la primera vuelta’, necesitaba hacerlo así. Marca de la casa, estoy orgulloso de esa primera vuelta“, dijo de la estrategia que se había marcado para poder hacer una buena carrera.

Haber conseguido este resultado en un circuito exigente a nivel físico y en el que las curvas a derecha imperan, le ha llenado de ilusión. “Esta carrera me ha hecho ver que es cuestión de tiempo volver al nivel que estaba“, celebraba el de Cervera.

Necesitando las vacaciones, especialmente por el apartado mental, dijo que no cambiaba este período de descanso por una carrera en Austin y que, médicos mediante, quiere empezar a meter más entrenamientos con moto tras el parón.

