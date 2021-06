Cara y cruz para Marc Márquez

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez saldrá desde la vigésima posición en la carrera de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos después de no haber podido superar la Q1. [Puedes ver el resultado de la clasificación AQUÍ]

A pesar de sufrir una nueva caída y de comenzar la carrera desde una posición tan retrasada, el piloto de Cervera se siente muy satisfecho por la mejora que ha experimentado. “En este circuito me he sorprendido del nivel al que puedo estar físicamente cuando piloto como quiero. Hemos dado un paso sobre todo respecto a Mugello y Montmeló, que es un poco mi referencia del año. Sachsenring lo apartamos porque ya sabemos que es un circuito de izquierdas”, declaraba ante los periodistas.

A pesar de las buenas sensaciones que ha tenido, el 93 ha reconocido que el día se ha visto condicionado por la fortísima caída que sufrió el viernes durante los entrenamientos libres. “Nos ha penalizado muchísimo. Por mucho que la moto iba un poco mejor, soy humano. Notaba los golpes, la confianza y todo” admitía en la rueda de prensa.

Marc ha reconocido que el golpe que recibió en el pie derecho le obligó a pasar por el hospital para descartar complicaciones mayores. “Ayer por la tarde, a eso de las siete, decidí ir al hospital para hacerme un TAC en el tobillo derecho porque me dolía más y más y no entendía qué pasaba. Intuía que no pasaba nada grave porque de primeras no me quejé mucho del tobillo derecho, pero cada vez me costaba más andar y llegó un momento en que pensé que no podría pilotar hoy [por el sábado]. Hicimos un TAC y vieron que había mucha inflamación, como sangre acumulada en la articulación del tobillo. Eso dificulta jugar con el freno trasero y apoyar bien el pie. Esta mañana he salido y se ha ido calentando, ha ido mejor y trabajando con hielo ha mejorado. Yo creo que mañana irá bastante mejor porque durante el día, hoy he sentido evolución […] Con la inflamación no se ve claro si hay alguna pequeña fisura, pero al menos no hay fracturas, que es importante” explicaba el de HRC.

En cuanto al resto de su cuerpo, el español ha reconocido que tiene gran parte del cuerpo dolorido a causa de la caída del viernes pero sin que le condicione a la hora de pilotar. “Lo otro es normal. Lo otro es dolor, golpes, hematoma en la rodilla, lar cervicales… pero esto ya es normal”, comentaba el piloto de Honda.

Otra de las consecuencias del dolor en el tobillo ha sido la utilización de un freno trasero de mano, un elemento cada vez más habitual para muchos pilotos pero que el 93 no suele utilizar. “Por la mañana he salido con un freno trasero en la mano. Me he intentado adaptar por la mañana, pero por la tarde he visto que podía empezar a hacer más fuerza y he preferido sacar el freno de la mano. Puedo hacer presión [con el pie], no la que quiero y por eso también la caída en el clasificatorio, donde no he podido hacer la presión que quería y no he podido parar bien la moto. Pero bueno, todo viene un poco de la caída de ayer. Me ha penalizado mucho el día de hoy”, declaraba el piloto catalán.

Precisamente otro motivo de satisfacción para el mayor de los Márquez ha sido la rápida reacción que han tenido desde HRC a sus quejas respecto a los problemas que tuvo con el control de tracción el viernes y que originaron la caída que sufrió. “Ha habido reacción. Cuando pides algo y hay reacción rápido, de un día para el otro, es bueno. Más que nada porque ayer analizando la caída se vio que estaba pilotando en esa curva y el control de tracción no estaba. Por eso me caí. Es importante entenderlo y es importante sentirte escuchado. La marca reacciona, ha reaccionado muy bien, le estoy muy agradecido por ello. Eso es lo que necesita un piloto” explicaba ante los representantes de la prensa.

Así Marc encara la carrera de Assen como el último paso antes de poder disfrutar del parón estival para recuperarse plenamente y encarar la segunda mitad de la temporada de forma mucho más eficaz. “Estoy esperando el parón del verano para recuperar un poquito, analizar bien la primera parte de la temporada y prepararme bien la segunda parte de la temporada que es nuestro objetivo. En la segunda parte mi intención es estar constantemente un paso más adelante. No te diré ganando constantemente carreras, pero no estar haciendo picos […] Es una carrera de trámite, de pasarla. De hemos venido aquí, jugamos el partido y nos vamos para casa […] Tengo ganas de descansar unas semanas y desconectar de todo” reconocía el de Cervera.

