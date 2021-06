Pol Espargaró: “Necesitamos más agarre, más estabilidad y más potencia”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró ha terminado la carrera de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos en la décima posición, tras una carrera complicada en la que partía desde la undécima plaza de la parrilla de salida. [Puedes ver el resultado de la carrera AQUÍ]

El 44 había tenido sensaciones positivas durante los entrenamientos que sin embargo no se vieron reflejadas en carrera. “Ha sido una carrera muy complicada en la que he tenido muchas dificultades. Especialmente en los cambios de dirección, la moto me resultaba muy pesada a la hora de hacerla cambiar de dirección y he hecho bastantes errores que me han costado tres o cuatro segundos en los cambios de dirección”, declaraba ante los periodistas.

Otro de los problemas que el piloto catalán acusó durante la carrera fue la inestabilidad de la moto en recta, donde definió la moto como saltarina. “Tenemos un problema. No sé por qué pero la se movía mucho en la recta, saltaba mucho. Seguramente el neumático blando no me ayudaba pero eso ha hecho que me cansara mucho a medida que avanzaba la carrera y eso no he podido ser constante como los otros pilotos” explicaba durante la rueda de prensa.

A pesar de las dificultades encontradas en carrera, el de Granollers ha hecho un balance más o menos positivo del global del fin de semana. “Ha sido un buen fin de semana. Creo que hemos encontrado un poco de velocidad aquí. Los problemas empezaron con una mala clasificación y cuando empiezas desde atrás es complicado luchar con los demás. No puedes aplicar tu estilo de pilotaje justo en las primeras vueltas porque estás todo el rato defensivo, intentando que no se te cuelen por dentro y eso hace que tu estilo de pilotaje no sea el mismo y lo condiciona bastante” valoraba el piloto español.

Sin embargo la valoración de la primera parte de la temporada después de nueve carreras no es tan favorable. “La primera parte de la temporada evidentemente no es buena. No puedo hacer un buen balance porque quería más. Aún así soy la segunda Honda empatado con Nakagami a tan solo 10 puntos de Marc. Eso no es bueno porque estamos muy atrás en el campeonato, pero tampoco es tan desastroso. Aún así hay que mejorar nuestra velocidad para la vuelta del verano”, reconocía el de HRC.

En cuanto a su carta a los reyes magos para la próxima carrera, Pol no escatimó en peticiones: “Lo que necesitamos para Austria es más agarre, más estabilidad y un poco más de potencia. Es lo que me falta de momento. Más agarre en el ápice de la curva y más estabilidad. Hoy eso ha sido un problema y eso hace que consumas mucha energía intentando controlar la moto en la recta sin hacer nada, mientras que los demás simplemente van gas a fondo en sus motos. Esperemos que Honda también trabaje como nosotros vamos a trabajar y volver con más fuerza y con más energía después de este descanso”.

