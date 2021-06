Pol Espargaró paga cara la elección del neumático “Me he equivocado”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró terminó la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos en la 11ª posición, sólo por delante de Valentino Rossi y por detrás de Joan Mir.

Después de haber hecho un fin de semana muy sólido el piloto de Honda ha aparecido ante la prensa con tono triste por un error cometido y que condiciona su fin de semana.

Ese error ha tenido que ver con la elección del neumático delantero, que no ha permitido que la moto rindiese como esperaba. Su segundo error, según él mismo, ha sido no entender esto y volver a utilizar la misma elección de goma en la segunda salida.

“El problema es que he usado la blanda delantera y me he equivocado, porque la pista estaba con mucho grip y me he vuelto a equivocar al no cambiarla en el segundo run. Estoy muy decepcionado“, decía el piloto de Honda.

Cambia todo el planteamiento del fin de semana, a donde apuntaba a trabajar con la goma blanda trasera, y que ahora no podrá utilizar al estar inmerso en el grupo.

“Cambia mucho la película y vamos a tener que ver si hacemos funcionar el neumático medio porque estar en el grupo hace que cambien las cosas. Ahora tenemos que improvisar y eso es algo que no me gusta“, concluyó Pol Espargaró.

