Alex Rins tendrá un arma secreta en Mugello

Alex Rins, en su comparecencia previa al Gran Premio de Italia, ha adelantado que tendrá alguna innovación en su Suzuki que le ayudará a mejorar su velocidad en la larga recta del circuito de Mugello.

En 2019 vieron que su mayor pérdida en la recta se daba a la salida de la última curva, en la zona en que la aceleración lleva a la rueda delantera a perder el contacto con el suelo y que provoca que la electrónica corte potencia.

Eso es algo que ya estaría solucionado, pero aún así Suzuki ha ido más allá para tratar de paliar la diferencia que habrá con las motos que pueden utilizar dinámicamente el dispositivo de salida.

Preguntado por MotoRaceNation si ese arma secreta era un cambio en la geometría de su moto, Alex Rins no afirmó ni desmintió, pero sí que dijo que era un cambio que no se vería desde fuera, mientras que en la respuesta a otro compañero confirmó que no se trata de una pieza.

