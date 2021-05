Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo, vencedor del Gran Premio de Italia ha centrado su discurso en las sensaciones que le ha dejado la pérdida del piloto Jason Dupasquier durante la misma mañana de la carrera: “ha sido un día extraño, me embargaban la emoción antes de la carrera, comenzar la carrera después del minuto del silencio ha sido duro. Cada vez que pasaba por la curva 9 he pensado en Jason, esta victoria va por él (…) durante el minuto de silencio sólo hemos pensado en ganar para él, así que felices por esto, pensando en su familia”.

“Son sensaciones muy raras cuando piensas en olvidar un fin de semana que has hecho pole y victoria no hay buen feeling. ha sido muy difícil concentrarse y hacer las 23 vueltas pasando por esa curva con una cosa en mente“.

“Una sensación agridulce, una gran victoria pero hemos perdido a uno de nuestros amigos“.

Yamaha vence a Ducati en Mugello: “sobre todo muy contento porque el holeshot funciona muy bien, cuando en la salida he puesto cuarta y no he visto a nadie a mi lado es por el holeshot, luego he visto a Bagnaia y he pensado que sólo me adelantara una moto estaba bien. Tras su caída he pensado que tenía que empujar, he tenido una lucha muy agresiva con Pecco para hacerle perder tiempo al principio y luego abrir ese hueco que ha sido muy importante para ganar la carrera“.

Lider sólido: “yo creo que sí, que podemos decir que soy un líder sólido. Ya en Le Mans subimos al podio en unas condiciones poco favorables, en Mugello hemos estado delante y el brazo no me ha molestado en una carrera muy física, así que muy contento y esperando a llegar a Montmeló, mi circuito favorito, para olvidar este fin de semana tan raro“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: